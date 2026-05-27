Iran-Krieg treibt Sprit- und Heizölpreise, Strompreise sinken

Wien (OTS) -

Im April standen die Energiepreise weiterhin im Zeichen des Iran-Kriegs. Ausschlaggebend war insbesondere die militärische Blockade der Straße von Hormus im Persischen Golf und die daraus resultierenden Störungen der internationalen Lieferketten. Die Straße von Hormus zählt zu den wichtigsten globalen Transportrouten für Rohöl und LNG. Vor dem Hintergrund lediglich begrenzter diplomatischer Fortschritte stabilisierte sich das Preisniveau bei deutlich über 100 US-Dollar pro Barrel.

Nach dem spürbaren Anstieg im März erhöhten sich die Energiepreise für Haushaltskunden auch im April erneut deutlich. Gegenüber dem Vormonat stieg der Energiepreisindex um 2,6 %, im Jahresvergleich lag der Anstieg bei 10,7 %. Damit bleiben Energiepreise ein wesentlicher Treiber der allgemeinen Teuerung. Anders als in den vergangenen Jahren gingen die stärksten Preisimpulse diesmal jedoch nicht von den Gas- und Strommärkten aus, sondern von den internationalen Rohölmärkten. Besonders betroffen waren Heizöl, Diesel und Superbenzin. Da Mineralölprodukte zudem in zahlreichen Wertschöpfungsketten eine zentrale Rolle spielen, wirkten sich die Preissteigerungen auch auf weitere Bereiche aus. Beispielhaft dafür sind beobachtbare Preissteigerungen bei Flugtickets.

Hier finden Sie eine Tabelle mit den Energieträgern im Monats- und Jahresvergleich.

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