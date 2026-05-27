Aviso: Eröffnung des magnus* Ambulatoriums für sexuelle Gesundheit 1. Juni, 10.30 Uhr

Wien (OTS) -

Mit dem neuen magnus* Ambulatorium für sexuelle Gesundheit entsteht in Wien erstmals eine zentrale, niederschwellige und interdisziplinäre Anlaufstelle für Prävention, Diagnostik, Beratung und Behandlung im Bereich sexueller Gesundheit.

Getragen durch die Aids Hilfe Wien in Kooperation mit der Stadt Wien sowie den Krankenversicherungsträgern ÖGK, SVS und BVAEB vereint das neue Zentrum medizinische Versorgung, psychosoziale Beratung und sozialarbeiterische Unterstützung unter einem Dach – mehrsprachig, barrierearm und offen für alle Menschen in Wien.

Wir laden Sie herzlich zur Presseführung ein:

Montag, 1. Juni 2026

Beginn: 10.30 Uhr

Ort:

Aids Hilfe Wien / magnus* Ambulatorium für sexuelle Gesundheit

Mariahilfer Gürtel 4

1060 Wien

Teilnehmende (zugesagt bzw. angefragt):

Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport

Agnes Streissler-Führer, Vorsitzende des Landesstellenausschusses der ÖGK Wien

Jing Hu, Gesundheitssprecherin NEOS Wien

Mirijam Hall, Vorsitzende der Aids Hilfe Wien

Im Rahmen der Presseführung erwarten Sie:

Präsentation des neuen Ambulatoriums

Einblicke in das medizinische und psychosoziale Versorgungskonzept

Führung durch die neuen Räumlichkeiten

Möglichkeit zu Interviews und Hintergrundgesprächen

Fotogelegenheit vor Ort

Ab 11.30 Uhr findet zudem ein Open House mit stündlichen Hausführungen statt. Darüber hinaus können Teile der Ausstellung Narrenturm / Naturhistorisches Museum Wien „Safer Sex. Comeback der Geschlechtskrankheiten“ sowie die Ausstellung „40 Jahre AIDS-Hilfen in Österreich“ besucht werden.

Ab 17.00 Uhr findet ein Festakt statt.

Wir bitten um Anmeldung unter

[email protected] oder [email protected]

Pressekontakte:

Aids Hilfe Wien

Juliana Metyko

E: [email protected]

Büro Peter Hacker

Norbert Schnurrer

E: [email protected]

Österreichische Gesundheitskasse

E: [email protected]

NEOS Wien

Christoph Pflug

E: [email protected]