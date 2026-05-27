PPaBet fordert stärkere Patient:innen-Beteiligung und nachhaltige Finanzierung

Wien (OTS) -

27. Mai 2026 - Die Plattform für politische Patient:innen-Beteiligung (PPaBet) fordert von der Bundesregierung eine gesetzlich verankerte, nachhaltig finanzierte und strukturell verankerte Einbindung von Patient:innen in Österreich. Ziel sei die bestmögliche Versorgung durch echte Mitbestimmung in Gesundheitspolitik, Forschung, Versorgungspraxis und Gesundheitskommunikation.

PPaBet versteht politische Patient:innen-Beteiligung als „von Patient:innen für Patient:innen“ gelebte Interessenvertretung. Erfahrungsexpertise soll systematisch in Entscheidungsprozesse einfließen. Dafür brauche es einen national organisierten Kontaktpunkt als sichtbare und legitimierte Schnittstelle zu Politik, Versorgung, Forschung und Gesellschaft.

Forderungen

Zu den Forderungen zählen die gesetzliche Verankerung der Patient:innen-gelebten Interessenvertretung, die Abschaffung des Laienstatus, objektive Ausbildungskriterien sowie die Anerkennung bestehender Qualifizierungen. Zudem wird ein verbindlicher Platz am gesundheitspolitischen Verhandlungstisch mit klaren Rechten und transparenter Besetzung gefordert sowie eine stärkere Einbindung in Forschung und Entwicklung.

Gefordert werden weiters eine öffentliche Basisfinanzierung und Projektförderung für Patient:innenorganisationen und Dachverbände sowie eine Ausbildungs- und Qualifizierungsstruktur für Patient:innenorganisationen und Selbsthilfevertretungen. Diese Maßnahmen sollen gemäß dem steuerfinanzierten Modell des Regierungsprogramms 2025–2029 umgesetzt werden.

„Die Erfahrungsexpertise von Patient:innen ist ein zentraler Baustein guter Gesundheitsentscheidungen und muss als gleichwertiger Beitrag zu Fach- und Systemwissen anerkannt werden“, so die Plattform.

Netzwerk

Zu den Netzwerkpartnern zählen: Die Onkologische Allianz, Wir sind Diabetes, Diabetes Österreich, ÖMCCV, NF Kinder, EUPATI, Psoriasis Selbsthilfe, Lupus Selbsthilfe, Rheumaliga, NANES sowie Pro Rare Austria

Mehr Informationen und Details: www.ppabet.at