  • 27.05.2026, 08:50:34
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  • OTS0021

BMWET/FFG: 2 Mio. Euro für Zukunftskompetenzen in zentralen Industriezweigen

Weiterbildungs-LABs treiben Modernisierung der Weiterbildung In Bauwirtschaft und Kunststoffindustrie voran

Wien (OTS) - 

Das Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) und die Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft FFG fördern im Rahmen der Ausschreibung „Weiterbildungs-LAB 2025“ zwei branchenspezifische Weiterbildungs-LABs. Insgesamt stehen dafür 2 Millionen Euro für Aufbau und Betrieb zur Verfügung:

  • Weiterbildungs-LAB „Bauwirtschaft“
  • Weiterbildungs-LAB „Kunststoffindustrie“

"Mit den Weiterbildungs-LABs setzen wir einen konkreten Baustein unserer Industriestrategie um. Denn klar ist: Der internationale Wettbewerb wird härter und Qualifizierung ist ein entscheidender Standortfaktor. Wer morgen erfolgreich sein will, muss heute in die Kompetenzen seiner Fachkräfte investieren. Genau hier setzen wir an: Wir bringen neue Qualifikationen in die Betriebe, unterstützen die industrielle Transformation und stärken gezielt die Wettbewerbsfähigkeit unserer Schlüsselindustrien. So sichern wir Jobs, Wertschöpfung und Zukunftsperspektiven in Österreich", sagt Wolfgang Hattmannsdorfer, Bundesminister für Wirtschaft, Energie und Tourismus.

Mit den Weiterbildungs-LABs setzt Österreich gezielte Impulse zur Umsetzung der Industriestrategie Österreich 2035 - insbesondere in den Bereichen Fachkräfte & Qualifizierung, industrielle Transformation sowie Innovation und Digitalisierung. Ziel ist es, die Zukunftsfähigkeit der heimischen Industrie durch innovative Weiterbildungsansätze nachhaltig zu stärken und Transformationsprozesse aktiv zu unterstützen.

Die Bauwirtschaft und die Kunststoffindustrie zählen zu den tragenden Säulen des Industriestandorts und stehen zugleich vor tiefgreifenden Veränderungen. Digitalisierung und Dekarbonisierung, steigende Anforderungen an Ressourceneffizienz sowie ein wachsender Fachkräftebedarf erfordern neue Qualifikationen und flexible Weiterbildungsstrukturen.

Die Weiterbildungs-LABs fungieren als österreichweit vernetzte Innovationsplattformen für Weiterbildung. Sie entwickeln neue, flexible und bedarfsorientierte Qualifizierungsangebote und richten diese gezielt an Zukunftsthemen und Schlüsseltechnologien aus - eng orientiert an den Anforderungen der Unternehmen.

“Qualifizierung ist ein zentraler Schlüssel für die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Österreich. Als FFG bieten wir ein breites Portfolio an Förderungen, um Unternehmen und Organisationen dabei zu unterstützen, in Weiterbildung zu investieren und langfristig wettbewerbsfähig zu bleiben”, sagt Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft FFG.

Detaillierte Informationen zur Ausschreibung:
www.ffg.at/ausschreibung/weiterbildungslab2025

Rückfragen & Kontakt

FFG - Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft
Mag. Matthis Prabitz
Pressesprecher
Telefon: +43 5 7755-6017
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.ffg.at

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