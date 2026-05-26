Koordinationsgremium: Versorgungssicherheit weiterhin gegeben

Wien (OTS) -

Heute, am 26. Mai 2026, hat das Koordinationsgremium gemäß Bundes-Krisensicherheitsgesetz zum achten Mal getagt. Das Gremium wurde durch die Bundesregierung einberufen, um ein gemeinsames, gesamtstaatliches Verständnis der Lage im Nahen/Mittleren Osten und deren Auswirkungen auf Österreich sicherzustellen.

Die Lage in der Golfregion wird trotz laufender Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran bezüglich eines dauerhaften Kriegsendes weiterhin als angespannt eingeschätzt. Zum Stand der Verhandlungen gibt es zum Teil sehr widersprüchliche Meldungen. In der vergangenen Nacht wurden zudem militärische Angriffe durch US-Streitkräfte im Süden des Iran durchgeführt. Nach offiziellen Angaben handelte es sich hierbei um defensive Maßnahmen. Eine Vergeltungsaktion seitens des Iran kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Versorgungslage in Österreich ist weiterhin stabil und gesichert. Die Rohöl- und Gaspreise befinden sich zwar auf hohem Niveau, weisen aktuell aber einen leichten Trend nach unten auf. Die Befüllung der Erdgasspeicher gestaltet sich sehr positiv mit einem aktuellen Füllstand von rund 44 %.

Die nächste Sitzung des Koordinationsgremiums findet am 1. Juni 2026 statt. Je nach Lageentwicklung ergeht auch nach dieser Sitzung ein Lageupdate.