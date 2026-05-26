Großhandelspreisindizes: Iran-Krieg prägt Entwicklungen

Großhandelspreise teurer als vor einem Jahr

Die aktuellen Werte im Überblick:

Strom

Monat
Der Strompreisindex auf Monatsbasis (ÖSPIMonat) steigt im Juni 2026 gegenüber dem Vormonat um 14,0 %. Im Vergleich zum Juni 2025 liegt der Index um 20,0 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 86,19 EUR/MWh.

Der Spitzenlastpreis liegt dabei um 26,0 % unter dem Niveau des Grundlastpreises.

Gas

Monat
Der Gaspreisindex auf Monatsbasis (ÖGPIMonat) steigt im Juni 2026 gegenüber dem Vormonat um 5,6 %. Im Vergleich zum Juni 2025 liegt der Index um 29,3 % höher. Der Index liegt bei einem Wert von 49,08 EUR/MWh.

Die Entwicklungen der beiden Indizes als Grafiken sowie alle Informationen zur Methodik und zum Haftungsausschluss finden Sie hier.

Die Zeitreihen zu den neuen Indizes für Strom und Gas sind auf der Webseite der Österreichischen Energieagentur zum Download zu finden.

Rückfragen & Kontakt

Österreichische Energieagentur
Dr. Frederik Schäfer
Telefon: +43 (0) 664 8107895
E-Mail: [email protected]

