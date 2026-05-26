5,1 Prozent bei Kosmetik, Fußpflege und Massage setzen Maßstab für KV-Herbst

Wien (OTS) -

Mit einem Plus von 5,1 Prozent bei den Löhnen ab 1. Juli 2026 ist der neue Kollektivvertragsabschluss für Arbeiter:innen im Fußpflege-, Kosmetik- und Massagegewerbe aus Sicht der Gewerkschaft vida ein starkes Signal weit über die Branche hinaus. Auch die Lehrlingsentschädigungen steigen ab 1. September 2026 im Schnitt um drei Prozent. Zudem wurde erstmals ein Einstiegslohn von 2.000 Euro auch für Hilfspersonal erreicht.

„Dieser Abschluss zeigt: Die ständige Krisenerzählung vieler Arbeitgeber ist kein Naturgesetz. Es gibt Branchen, die erkannt haben, dass faire Lohnerhöhungen allen Vorteile bringen“, betont die Vorsitzende des vida-Fachbereichs Dienstleistungen und vida-Verhandlungsleiterin für den Kollektivvertrag Kosmetik, Fußpflege und gewerbliche Massage, Christine Heitzinger. Die Lohnerhöhung liegt deutlich über der rollierenden Inflation von 3,4 Prozent und sorgt damit für ein reales Einkommensplus der Beschäftigten.

Signalwirkung für Herbstlohnrunden

Für die Gewerkschaft vida hat der Abschluss auch klare Bedeutung für die anstehenden Herbst-Kollektivvertragsverhandlungen in anderen Branchen. Ab Oktober starten unter anderem die KV-Verhandlungen für die Eisenbahn- und die Bewachungsbranche, sowie für das Güterbeförderungsgewerbe.

„Die Beschäftigten erleben, dass Wohnen, Energie und Lebensmittel teurer werden. Gleichzeitig hören sie von Arbeitgeberseite ständig, dass angeblich kein Geld da sei. Dieser Abschluss beweist aber: Faire Reallohnsteigerungen sind möglich“, erklärt Heitzinger. Gerade in den personalintensiven Dienstleistungsbranchen entscheide die Qualität der Arbeitsbedingungen zunehmend darüber, ob Beschäftigte bleiben oder abwandern. „Viele Unternehmen suchen händeringend Personal. Gute Arbeit braucht gute Bezahlung – das ist keine ideologische Forderung, sondern wirtschaftliche Vernunft“, stellt die vida-Gewerkschafterin klar.

Die Gewerkschaft vida erwartet sich daher auch in den kommenden KV-Runden substanzielle Reallohnsteigerungen und spürbare Verbesserungen für die Beschäftigten. „Die Arbeitnehmer:innen haben in den vergangenen Jahren enorme Belastungen getragen, während sie das Land am Laufen gehalten haben. Es ist an der Zeit, dass sich das auch auf den Lohnzetteln niederschlägt“, so Heitzinger abschließend.