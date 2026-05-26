Kärntner Reisesommer 2026: Gäste suchen Sinn, Natur und echte Erlebnisse

Klagenfurt (OTS) -

Reisende suchen 2026 verstärkt nach authentischen Erlebnissen, Natur, Kultur und persönlichem Mehrwert. Gleichzeitig werden Urlaubsentscheidungen kurzfristiger und bewusster getroffen. Kärnten richtet seinen touristischen Kurs gezielt auf diese Entwicklungen aus. Die Schwerpunkte für den Sommer 2026 sowie die Bilanz der Wintersaison 2025/26 wurden heute beim Pressegespräch der Kärnten Werbung im Schloss Maria Loretto präsentiert.

Positive Entwicklung im Tourismus

Die Wintersaison 2025/26 verzeichnet laut vorläufigen Zahlen mit 970.515 Ankünften (+6,5 Prozent) einen neuen Höchstwert. Auch bei den Nächtigungen wurde mit 3,7 Millionen (+4,7 Prozent) der zweithöchste Wert seit Beginn der Aufzeichnungen erzielt.

„Die Zahlen zeigen, dass Kärnten mit seinem vielfältigen Winterangebot und der gezielten Bearbeitung von Nah- und Wachstumsmärkten sehr gut aufgestellt ist. Wichtigstes Reisemotiv ist der alpine Wintersport, naturnahe und familienfreundliche Angebote stehen im Fokus“, so Klaus Ehrenbrandtner, Geschäftsführer der Kärnten Werbung.

Auf einen erfolgreichen Start in die heurige Vorsaison und eine anziehende Nachfrage für den Sommer verwies Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig. „Das stimmt uns für die Sommersaison sehr positiv. Man sieht, die aktuelle geopolitische Lage kann für eine Destination wie Kärnten auch eine Chance sein, bestimmte Zielgruppen anzusprechen. Denn südliches Urlaubsgefühl gibt es auch ohne lange Fernreise. Diese Südlichkeit gibt es bei uns. Auf diese Stärke müssen wir bauen“, so Schuschnig. Die Aufgabe, sich bei Angeboten und Infrastruktur zur Ganzjahresdestination weiterzuentwickeln, bleibe jedoch oberstes Ziel. „Gerade deshalb investieren wir als Land weiter in unsere Ausflugsziele, in den Radtrend, in die Mobilität“, so der Landesrat. Auch die weitere Arbeit an der Tourismusreform sei ein wichtiger Prozess, der den Sommer 2026 aus Sicht des Landes prägen wird. „Wir arbeiten im Hintergrund intensiv und auf Hochdruck daran, die Rahmenbedingungen zu schaffen, damit die Reform für die Betriebe in die Umsetzung kommt“, so LR Schuschnig.

„Unsere Tourismusbetriebe investieren, gehen in Vorleistung und stellen Sommer für Sommer ein Top-Angebot auf die Beine – mit enormem persönlichem Engagement und einer Investitionsbereitschaft, die ihresgleichen sucht. Im Zuge der Tourismusreform erwarten wir uns daher einen klaren Fokus auf die Verkaufsförderung. Ziel muss sein, neue Zielgruppen zu gewinnen, den Ganzjahrestourismus zu stärken und dadurch mehr Buchungen sowie messbare Wertschöpfung zu erzielen. Denn unsere Betriebe brauchen nicht nur Aufmerksamkeit, sondern konkrete Nachfrage, die sich in Ankünften, Nächtigungen und wirtschaftlichen Effekten widerspiegelt“, betont der Tourismus-Spartenobmann der Wirtschaftskammer Josef Petritsch. Entsprechend setzt die Kärnten Werbung weiterhin auf starke Imagekampagnen, um die Sichtbarkeit und Begehrlichkeit des Tourismusstandorts Kärnten langfristig zu stärken, und richtet gleichzeitig den Fokus auf die Verkaufsförderung, die ab 2027 Teil ihres gesetzlichen Auftrags wird.

Reisetrends 2026: Erholung am See und aktive Naturerlebnisse

Internationale Studien zeigen: Reisen soll zunehmend persönliche Interessen erfüllen, bewusste Auszeiten ermöglichen und authentische Begegnungen schaffen. Besonders jüngere Zielgruppen orientieren sich an Reisen mit persönlicher Bedeutung.

Kärnten setzt darauf unter anderem mit einem starken Kultursommer. Gemeinsam mit dem Carinthischen Sommer realisierte die Kärnten Werbung soeben eine internationale Influencer- und Pressereise mit Stationen in der Carinthischen Musikakademie Ossiach, der Künstlerstadt Gmünd, dem Steinhaus Domenig und beim Klagenfurt Festival. Der dabei produzierte Content wird zur Bewerbung des Kultursommers zielgerecht an ein internationales Publikum verbreitet.

Natur-, Erholungs- und Wanderurlaub bleiben die wichtigsten Wachstumstreiber. Für 55 % der befragten Sommergäste sind die Kärntner Seen Hauptgrund für ihren Urlaub, zeigt das Ergebnis der T-Mona Gästebefragung 2025. Laut dieser bleibt auch „Schwimmen und Baden“ mit 78% die beliebteste Sommeraktivität der Kärnten-Urlauber. Zusätzlich gewinnen entschleunigte Bergerlebnisse, nachhaltige Mobilität und individuelle Touren abseits klassischer Hotspots an Bedeutung. Angebote wie Slow Hiking, Weitwanderwege und das neue Bahn-Wander-Angebot „Rail & Trail“ mit mehr als 100 direkt an das regionale S-Bahn-Netz angebundenen Wanderrouten stärken Kärntens Position als nachhaltige Aktivdestination. Rail & Trail wurde kürzlich von der Plattform Outdooractive mit dem „Editor’s Choice Badge“ ausgezeichnet. Ergänzt wird das Angebot durch die 19 Kärntner Slow Trails – kurze Wanderwege mit Bademöglichkeit.

Authentische Geschichten als Erfolgsfaktor

Auch der Wunsch, Land und Leute kennenzulernen, prägt die Reiseentscheidungen zunehmend. Darauf baut die Kampagne „Kärntner Originale“ auf: Menschen aus Kärnten vermitteln ihre Heimat authentisch und emotional. Bereits nach der ersten Ausspielungswelle (März-April) erzielte die Kampagne 22,7 Millionen Sichtkontakte und 3,7 Millionen Videoaufrufe.

Begleitend dazu startet Ende Mai eine Kooperation mit reichweitenstarken Influencern aus Österreich und Deutschland. Gemeinsam mit den Kärntner Originalen entdecken sie das Land aus einer persönlichen Perspektive und teilen ihre Eindrücke auf ihren Kanälen mit ihrer Community. So verbringen die Influencer zwei Tage mit Musiker Matthias Ortner, einem der Kärntner Originale, rund um den Wörthersee – zwischen Seeufer, Kulinarik und persönlichen Lieblingsorten – und erleben dabei das besondere Kärntner Lebensgefühl unmittelbar.

Internationale Bewerbung in zwölf Märkten

Der Kärntner Reisesommer 2026 wird in zwölf Märkten mit rund fünf Millionen Euro beworben. Im Fokus stehen crossmediale Kampagnen, PR- und Influencer-Maßnahmen sowie KI-gestützte Werbeformate und Bus- und Bahn-Brandings.

Märkte mit Direktflugverbindungen nach Klagenfurt werden intensiv bearbeitet – etwa mit Kampagnen in Rom und Norditalien sowie Kooperationen mit Reiseveranstaltern.

Mit der künftigen Aufgabe der Verkaufsförderung baut die Kärnten Werbung ihre Rolle entlang der touristischen Wertschöpfungskette weiter aus. Gemeinsam mit Reiseveranstaltern sowie internationalen Marktpartnern und Reisevermittlern sollen neue Vertriebskanäle erschlossen, Buchungsprozesse vereinfacht und zusätzliche Gästepotenziale – insbesondere außerhalb der Sommerhauptsaison – aktiviert werden. Ein Fokus liegt dabei auf der internationalen Marktbearbeitung: Bereits im Juni werden rund 50 Vertreter internationaler Reiseveranstalter nach Kärnten eingeladen, um die Destination vor Ort erlebbar zu machen.

„Der Wettbewerb um Gäste wird intensiver, Erwartungen individueller. Deshalb setzen wir auf marktspezifische Ansprache, emotionale Inhalte und die Verbindung von Inspiration und Buchbarkeit. Kärnten positioniert sich konsequent als moderne Ganzjahresdestination mit hoher Lebensqualität und authentischen Erlebnissen“, betont Klaus Ehrenbrandtner.