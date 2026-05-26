UnisRetten Warum es sich zu demonstrieren lohnt

Wien (OTS) -

Die Österreichische Hochschüler:innenschaft und die Universitäten rufen morgen, Mittwoch, gemeinsam zur Demonstration gegen Kürzungspläne bei der Universitätenfinanzierung auf.

Das Vorhaben der Bundesregierung, den Universitäten auf Jahre hinaus keinen Cent Inflation abzugelten und zusätzlich die Substanz der Finanzierung zu kürzen, ist inakzeptabel.

Globaler Technologiewettlauf

Die Welt befindet sich in einem Technologiewettlauf, Europa muss alles daransetzen, um nicht abgehängt zu werden. Die EU-Kommission hat das erkannt und will die Finanzierung von Wissenschaft und Forschung massiv erhöhen. Vorherige österreichische Bundesregierungen haben das auch erkannt und die Finanzierung der Universitäten ausgebaut, um Österreichs Wettbewerbsfähigkeit als Industrie- und Exportland zu erhalten. Doch für diese Bundesregierung sind Forschung und Wissenschaft „keine Schwerpunkte“.

KI, Robotik, Quantencomputing: Wer nicht mithält, wird abgehängt

KI, Robotik, Quantencomputing, die Digitalisierung fast aller Lebensbereiche: Wir befinden uns inmitten einer technologischen Umwälzung, deren Chancen man nutzen, deren Gefahren (z.B. Cybersecurity) man aber auch rechtzeitig erkennen muss. Das erfordert bestausgebildete junge Menschen, Investitionen in oft teure Infrastruktur wie Rechenzentren und Labore, es erfordert begleitende Forschung und ständigen internationalen Austausch. Wenn Österreich hier nicht mithalten kann, wird es abgehängt.

Forschen für Energiewende und Ressourcenschonung

Der Klimawandel bedroht unsere Lebensgrundlagen, was eine weitere, fundamentale Umwälzung zur Folge hat: die dringend notwendige Abkehr von fossiler Energie. Wir brauchen Forschung, um die Folgen des Klimawandels zu beherrschen, um neue Technologien für leistbare Erneuerbare und Ressourcenschonung zu entwickeln.

Universitäten versorgen andere Sektoren

Staatsausgaben für Universitäten sind keine Konsumausgaben, sie kommen wieder zurück, und zwar in veredelter Form. Universitäten sind wie Pipelines, sie versorgen das Gesundheitssystem mit Ärzt:innen, den Rechtsstaat mit Jurist:innen, das Bildungssystem mit Pädagog:innen, die Wirtschaft mit Technologie und mit Fachkräften. Und das alles auf dem neuesten Stand der Forschung.

Es ist für uns nicht hinnehmbar, den jüngeren Generationen Bildungschancen wegzukürzen.

Es ist inakzeptabel, gerade in Zeiten wie diesen bei Forschung und Wissenschaft unverhältnismäßig den Sparstift anzusetzen.

Die Universitäten leisten Enormes – für nur vier Prozent am Gesamtbudget. Es ist inakzeptabel, dass die Bundesregierung die Unis schlechtredet, weil sie selbst keine Strukturreformen zustande bringt und bei der Budgetkonsolidierung den leichtesten Weg nimmt.

Wir demonstrieren für die Jungen, für die Forschung und für unsere Universitäten

Es lohnt sich, dafür zu demonstrieren, dass die Jungen die besten Bildungschancen haben. Es lohnt sich, dafür zu demonstrieren, dass geforscht wird, um unsere Lebensgrundlagen und unsere Wettbewerbsfähigkeit zu erhalten. Und es lohnt sich, gegen eine Bundesregierung zu demonstrieren, die eine falsche Sparpolitik betreibt und dies auch noch mit wissenschaftsfeindlicher Propaganda gegen die eigenen Universitäten zu kaschieren versucht.