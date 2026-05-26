NEOS: ORF braucht Transparenz statt Hinterzimmerpolitik – öffentliches Hearing am 2. Juni

Wien (OTS) -

„Der ORF steckt in der schwersten Vertrauenskrise seit Jahrzehnten. Politische Machtspiele und Postenschacher im Stiftungsrat, Fälle von sexuellem Machtmissbrauch und millionenschwere Pensionszuckerl haben die Schlagzeilen der vergangenen Wochen bestimmt. Eines ist daher klar: Wer jetzt nicht handelt, die Missstände offen anspricht und den ORF reformiert, der demoliert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk“, betont NEOS-Mediensprecherin Henrike Brandstötter.

Umso irritierender sei es, dass einige Parteien dennoch lieber wieder zu alten Mustern zurückkehren. „Noch bevor die Bewerbungsfrist für die Generaldirektion überhaupt abgelaufen ist, werden parteipolitische Präferenzen für Kandidaten öffentlich kundgetan – und so weitere Bewerber abgeschreckt. Offenbar haben manche aus den jüngsten Entwicklungen nichts gelernt. Wer jetzt wieder parteipolitische Interessen über die Zukunft des ORF stellt, verschärft die Krise nur weiter“, so Brandstötter.

Jetzt die Initiative unterstützen

Für NEOS sei hingegen klar: Ein „Weiter wie bisher“ darf es nicht geben. „Deshalb haben wir in der vergangenen Woche die Initiative ‚ORF reformieren statt demolieren‘ gestartet. Die breite Unterstützung zeigt: Die Österreicherinnen und Österreicher haben die Nase voll vom parteipolitischen Einfluss im ORF. Sie wollen, wie wir, einen unabhängigen, modernen und zukunftsfitten öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der seinem Auftrag gerecht wird und das Vertrauen der Menschen zurückgewinnt“, betont Brandstötter und verweist darauf, dass die Initiative nach wie vor unter orf-reform.at unterstützt werden kann.

Die Kandidat:innen für die Generaldirektion erhalten am 2. Juni um 18.00 Uhr im Wiener Funkhaus die Möglichkeit, ihre Visionen für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu präsentieren und sich den Fragen des Publikums sowie einer Expert:innenrunde zu stellen. (Nähere Infos und Anmeldung unter: https://www.neos.eu/events/220f02c5-2754-461c-867b-1a7560f48656) Brandstötter: „Mit diesem Hearing setzen wir einen konkreten Schritt für mehr Offenheit. Wir leben damit genau jene Transparenz vor, die wir seit Jahren einfordern und die der ORF gerade jetzt dringend braucht. Wer den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erneuern will, muss bereit sein, Entscheidungen transparent und nachvollziehbar zu machen.“