Bundesjugendobmann Simon Brandstätter erteilt Uni-Sparkurs klare Absage

Wien (OTS) -

Der Mittelschüler-Kartell-Verband (MKV) reagiert entschieden auf die im Raum stehenden Kürzungen bei den heimischen Universitätsbudgets und warnt vor massiven langfristigen Folgen für junge Menschen in Österreich. Laut Österreichischer Universitätenkonferenz fehlen den Universitäten im kommenden Budget rund 2,5 Milliarden Euro. Der MKV sieht dadurch die Zukunftsperspektiven von Maturantinnen und Maturanten unmittelbar gefährdet.

MKV-Bundesjugendobmann Simon Brandstätter kritisiert die geplanten Einsparungen deutlich: „Die angekündigten Kürzungen bei den Universitätsbudgets sind völlig inakzeptabel. Wer bei Wissenschaft, Forschung und Bildung spart, spart an der Zukunft unseres Landes.“

Besonders deutlich fällt die Kritik im Hinblick auf die Übergangsphase von Schule zu Hochschule aus. „Wer bei Universitäten kürzt, nimmt Schülerinnen und Schüler die Perspektive nach der Matura und spart letztlich bei den Hochschulabsolventen von morgen“ , so Brandstätter weiter.

Auch der MKV verweist auf die strategische Bedeutung von Wissenschaft und Forschung für den Standort Österreich. Diese müssten in den laufenden Budgetverhandlungen klar prioritär behandelt werden, um langfristige Schäden für Bildung, Innovation und Arbeitsmarkt zu verhindern.

„Wissenschaft und Forschung haben für Österreich einen hohen Stellenwert. Das muss sich in den Budgetentscheidungen auch widerspiegeln“, betont der MKV abschließend und fordert eine sofortige Korrektur der geplanten Sparmaßnahmen im Hochschulsektor.