  • 26.05.2026, 11:52:32
  • /
  • OTS0104

Fürlinger: Gewalttätige Attacke auf ÖCV-Mitglieder ist Angriff auf Demokratie und Meinungsfreiheit

ÖVP-Justizsprecher verurteilt brutalen Angriff auf katholische Couleurstudenten in Innsbruck

Wien (OTS) - 

“Die gewalttätige Attacke auf zwei Mitglieder der ÖCV-Verbindung Rudolfina Wien, zu der es im Umfeld der Jahresversammlung (Pennälertag) des Mittelschüler-Kartell-Verbands am Pfingstwochenende in Innsbruck gekommen ist, ist auch ein Angriff auf Demokratie und Meinungsfreiheit”, stellt Klaus Fürlinger, Abgeordneter und Justizsprecher der Volkspartei, klar. Die Angreifer, die Zeugen zufolge während ihrer Tat “Antifa” skandiert haben und vermutlich dem linksextremen Milieu zuzuordnen sein sollen, sind dabei derart brutal vorgegangen, dass eine zum Teil auch stationäre Versorgung der Opfer im Spital notwendig war.

“Die Tendenz extremistischer Gewalttaten hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Was wir dabei erleben, ist, dass derartige Taten leider oft wortlos hingenommen und somit eine unverständliche Toleranz erfahren. Gerade, wenn die Opfer aus dem christlich-konservativen Bereich kommen. Das wollen und werden wir als Volkspartei nicht hinnehmen. Für uns gilt eine Null-Toleranz bei Extremismus, egal ob von der rechten oder linken Seite des politischen Spektrums. Weder Extremismus noch Gewalt haben in unserem Land etwas verloren – es ist zu hoffen, dass die Täter mit der gebotenen Härte strafrechtlich verfolgt und zur Verantwortung gezogen werden”, betont der ÖVP-Nationalratsabgeordnete, der selbst unter anderem Mitglied der MKV-Verbindung K.Ö.St.V. Nibelungia Linz ist, abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | VPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

ÖVP Parlamentsklub

Rückfragen & Kontakt

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs
Telefon: +43 1 401 10-4439 bzw. +43 1 401 10-4432
Website: http://www.oevpklub.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright