ÖTK-Zukunftstalk 2026: Zukunftsfragen der tierärztlichen Praxis im Mittelpunkt

Wien (OTS) -

Die Österreichische Tierärztekammer (ÖTK) lädt am Donnerstag, den 28. Mai 2026, herzlich zum „ÖTK-Zukunftstalk 2026“ ein. Der jährliche Stakeholder-Empfang gilt als fixer Treffpunkt der Veterinärbranche und feiert heuer sein 10-jähriges Jubiläum. Im Mittelpunkt stehen aktuelle Entwicklungen und zukünftige Herausforderungen in der tierärztlichen Praxis.

Der ÖTK-Zukunftstalk bringt führende Expert*innen, Entscheidungsträger*innen sowie Praktiker*innen aus dem tierärztlichen Umfeld zusammen. Ziel der Veranstaltung ist es, zentrale Themen der Branche zu beleuchten, neue Perspektiven zu eröffnen und gemeinsam Lösungsansätze für die Zukunft der tierärztlichen Versorgung zu diskutieren.

Zu den Highlights des diesjährigen Programms zählen unter anderem Vorträge von:

Prof. Dr. Peter G. Kirchschläger , Professor für Theologische Ethik und Leiter des Instituts für Sozialethik an der Universität: „Ethik der künstlichen Intelligenz und digitalen Transformation. Stehen wir neben Berufs- und Tierethik vor einer weiteren beruflichen Herausforderung?“



, Professor für Theologische Ethik und Leiter des Instituts für Sozialethik an der Universität: Dr. Rüdiger Maas , Diplompsychologe, Bestsellerautor, Gründer und Vorstand des Instituts für Generationenforschung, Deutschland: „Wie tickt die nächste Generation Tierärzt*innen – und warum ganz anders, als wir denken?“



, Diplompsychologe, Bestsellerautor, Gründer und Vorstand des Instituts für Generationenforschung, Deutschland: DI Dr. René Heinzl , „datAInsights“, Business Development, operativer Manager für Technologieberatung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz: „Präsentation der KI-gestützten Zukunftsprognose zur tierärztlichen Versorgung in Österreich“



, „datAInsights“, Business Development, operativer Manager für Technologieberatung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz: sowie internationale Fachbeiträge zur Biosicherheit in der Veterinärmedizin, unter anderem von Prof. Dr. Jeroen Dewulf , Professor für Veterinär-Epidemiologie an der Fakultät für Veterinärmedizin der Universität Gent: „Biosicherheit auf landwirtschaftlichen Betrieben“ – „Biocheck keeping animals healthy“, Sprache: Englisch



, Professor für Veterinär-Epidemiologie an der Fakultät für Veterinärmedizin der Universität Gent: Dr. Siegfried Moder, Präsident des bpt und der FVE sowie

Dr. Ulrich Herzog, CVO und Sektionschef im BMSGPK

Ergänzt wird das Programm durch hochkarätig besetzte Podiumsdiskussionen sowie einer Video-Grußbotschaft von Dr. Nikolaus Kriz, Geschäftsführender Direktor der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA).



Zum Ausklang lädt die Österreichische Tierärztekammer anlässlich des Jubiläums zu einer Weinverkostung mit dem Weingut Thom Wachter aus dem Südburgenland ein.

Das detaillierte Programm und die Anmeldung finden sich unter

Österreichische Tierärztekammer – Zukunftstalk 2026

ÖTK-Zukunftstalk 2026: Zukunftsprognose zur tierärztlichen Versorgung in Österreich

Die Präsentation der KI-gestützten Zukunftsprognose zur tierärztlichen Versorgung in Österreich wird einen aktuellen Überblick zum tierärztlichen Berufsstand geben und auf den Tierärzt*innen-Mangel (im Nutztierbereich) eingehen.

Datum: 28.05.2026 - 28.05.2026, 16:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Technisches Museum Wien

Mariahilfer Straße 212

1140 Wien

Österreich

URL: https://www.tieraerztekammer.at/fileadmin/templates/img/Zukunftstalk2026/OETK_ZUKUNFTSTALK2026_PROGRAMM.pdf