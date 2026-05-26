  • 26.05.2026, 11:34:02
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Feige Lösung: Statue des Antisemiten und Hitler-Idol Lueger gereinigt wiederaufgestellt

3.5 Grad Schiefstellung sind unbemerkbar, nach jahrzehntelanger Debatte und 776.000 Euro ist alles wieder auf Anfang

Das im Jahr 2026 die Statue eines Hitler-Idols und Antisemiten in Österreich abgebaut und gereinigt wurde, um sie leicht geneigt wieder aufzustellen, ist eine riesengroße Niederlage für die österreichische Erinnerungskultur. Die jüdische Gemeinde hat die Entfernung der Statue und die Umbenennung des Platzes gefordert, die Stadt Wien hat sich dementgegen für eine feige Lösung entschieden.

Milli Li Rabinovici, Co-Präsidentin der Jüdischen österreichischen HochschülerInnen (JöH)

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Wien (OTS) - 

Am frühen Morgen des 26. Mai 2026 wurde die Lueger-Statue ohne Information der Öffentlichkeit wieder aufgestellt. Trotz dem jahrelangen Protest der jüdischen Gemeinde wurde die Statue des Antisemiten und Hitler-Idols Karl Lueger restauriert und wieder aufgestellt – die 776.000 Euro teurer 3.5 Grad Neigung ist wie erwartet unbemerkbar.

Der Aufbau der Statue erfolgte ohne Anwesenheit der Stadt Wien und der Medien, dafür mit großem Polizeiaufgebot. Der seitens der KÖR vielbeschworene Diskurs wurde damit ein weiteres Mal übergangen.

Milli Li Rabinovici: “Das im Jahr 2026 die Statue eines Hitler-Idols und Antisemiten in Österreich abgebaut und gereinigt wurde, um sie leicht geneigt wieder aufzustellen, ist eine riesengroße Niederlage für die österreichische Erinnerungskultur. Die jüdische Gemeinde hat die Entfernung der Statue und die Umbenennung des Platzes gefordert, die Stadt Wien hat sich dementgegen für eine feige Lösung entschieden.

Lia Guttmann, Co-Präsidentin der JöH, fügt hinzu: “Nach jahrzehntelanger Debatte wurde die Lueger-Statue mit ungeheurem politischen und finanziellen Aufwand wiederaufgestellt – mit einer 3.5 Grad Neigung, die man mit freiem Auge nicht sehen kann. Die Statue war vor der Reinigung durch die Beschmierungen besser kontextualisiert als jetzt.

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Lia Guttmann
Telefon: +43 664 4339094
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