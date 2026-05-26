  • 26.05.2026, 10:34:03
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AVISO: Expertinnen- und Expertenforum "Digitale Gemeinde 2035"

Bundesratspräsident Stotter lädt am 2. Juni zu Veranstaltung ins Parlament

Wien (PK) - 

Bereits zu Beginn seiner Präsidentschaft hat Bundesratspräsident Markus Stotter auf die Bedeutung gut ausgebauter digitaler Strukturen im ländlichen Raum verwiesen. Gut gestaltete, widerstandsfähige und digital vernetzte Regionen seien die Grundlage dafür, dass junge Menschen attraktive Lebens- und Arbeitsräume vorfinden, hob er bei seiner Antrittsrede hervor. In diesem Sinn ist für ihn auch die kommunale Digitalisierung ein zentrales Zukunftsthema. Kommenden Dienstag, am 2. Juni, wird sich nun ein Expertinnen- und Expertenforum im Parlament mit dieser Frage befassen. Unter dem Titel "Digitale Gemeinde 2035" werden Fachleute aus Theorie und Praxis erörtern, wie Gemeinden den digitalen Wandel aktiv, sicher und gemeinwohlorientiert gestalten können, wobei es unter anderem um digitale Infrastruktur, Datenkompetenz und Vernetzung geht. Zudem werden Beispiele aus der Praxis vorgestellt.

Eröffnet wird die Veranstaltung mit einer Keynote des deutschen Zukunftsforschers Max Thinius zum Thema "Digital, kommunal, zukunftssicher". Danach folgt das Panel "Digitale Daseinsvorsorge als Faktor für Zukunfts- und Wettbewerbsfähigkeit von Gemeinden und Regionen", das Ernst-Olav Ruhle, Geschäftsführer SBR-net Consulting, und Oskar Januschke, Geschäftsführer Raumprozess+ Public Consulting und Experte für Stadt-, Regional- und Standortentwicklung, mit Referaten einleiten werden. Im Panel "Digitalität und Datenräume im Public Sector sichern Gemeinwohl und Chancengleichheit" werden Maria Rost, Bereichsleiterin Digitales im Verband kommunaler Unternehmen, und die Amtsleiterin der Gemeinde Neuhaus Regina Wiedl über konkrete Projekte und Erfahrungen berichten. Moderiert wird die Veranstaltung von Franz Zeller, Ressortleiter Wissenschaft und Innovation im ORF.

Expertinnen- und Expertenforum "Digitale Gemeinde 2035"

Zeit:

Dienstag, 2. Juni 2026, 9 Uhr

Ort:

Bundesratssaal, Parlament

Livestream:

Das Forum kann via Livestream über die Website des Parlaments mitverfolgt werden. Den Link dazu finden Sie kurz vor Beginn der Veranstaltung in der Mediathek.

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Expertinnen- und Expertenforum "Digitale Gemeinde 2035" | Parlament Österreich (Schluss) gs

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