AVISO: 30.5.2026 – Tag des Samariterbundes auf der Kaiserwiese im Wiener Prater

Wien (OTS) -

Am 30. Mai lädt der Samariterbund Wien bereits zum 15. Mal zum „Tag des Samariterbundes“ auf die Kaiserwiese im Wiener Prater. Von 13 bis 19 Uhr erwartet die Besucher:innen bei freiem Eintritt ein buntes Programm für die ganze Familie.

Geboten werden unter anderem Vorführungen der Rettungs- und Therapiebegleithunde, Einsatzfahrten im Blaulichtsimulator, Präsentationen lebensrettender Erste-Hilfe-Maßnahmen sowie die Besichtigung von Rettungsautos, Rettungsmotorrädern, Emergency-Bikes und Quads. Auch Kinderliedermacher Bernhard Fibich, Clown Poppo, zahlreiche Spielestationen und eine Stempelrallye sorgen für Unterhaltung bei den jüngsten Gästen.

Neben Action und Unterhaltung informiert der Samariterbund Wien auch über seine sozialen Projekte – von Pflege und Senioren-WGs über Wohnungslosenhilfe und Unterstützung für Geflüchtete bis hin zu den kostenlosen LernLEOs für Kinder und Jugendliche. Für Kulinarik sorgen die legendäre Feldküche des Samariterbundes, Essen auf Rädern-Kooperationspartner Gourmet mit süßen Bio-Topfenknödeln sowie Brajlovic Austria mit herzhafter Balkanküche.

Alle freiwilligen Spenden am Tag des Samariterbundes kommen den LernLEOs zugute. Dort bekommen Kinder aus armutsgefährdeten Familien kostenlose Hausaufgaben- und Lernunterstützung.

Datum: Samstag, 30. Mai 2026, 13:00 bis 19:00 Uhr

Ort: Kaiserwiese im Wiener Prater, 1020 Wien

Herzlichen Dank allen Sponsoren: Almdudler, BAWAG, Brajlovic Austria, Dextra Information Management, Dlouhy, Euvic, Gourmet, KPMG, Prater Wien GmbH, Rettpro, Securitas und Wiener Städtische