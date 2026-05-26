FPÖ – Hauser: „Infraschall von Windrädern kann gesundheitsschädlich sein“

Wien (OTS) -

„Windräder erzeugen zwangsläufig Infraschall, also Schallwellen unterhalb der menschlichen Hörschwelle. Mittlerweile liegen drei Gerichtsurteile aus Belgien und Frankreich vor, in denen Anrainern wegen gesundheitlicher Schäden durch Windräder gerichtlich Schadenersatz zugesprochen wurde“, berichtete der freiheitliche EU-Abgeordnete Gerald Hauser.

„Die möglichen Gesundheitsschäden durch den von Windrädern produzierten Infraschall wurden bisher von der Windkraftlobby, der Einheitspartei aus sogenannten Konservativen, Sozialisten, Grünen und Liberalen sowie den Mainstreammedien konsequent verschwiegen“, erklärte Hauser. „Damit ist nun Schluss, denn die Gefahren dieses Infraschalls sind nicht mehr zu leugnen. Ein kürzlich ergangenes Straßburger Urteil mit der Formulierung ‚direkte und sichere Ursache‘ verstärkt diese Rechtsprechungslinie. In Österreich und Deutschland regieren aber nach wie vor faktisch die ‚Windkraft-Taliban‘.“

Hauser verwies zudem auf eine aktuelle Studie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, wonach in Regionen mit massivem Windkraftausbau ein signifikant erhöhtes Risiko für Herzrhythmusstörungen und Herzinsuffizienz besteht. „Infraschall kann außerdem Schwindel, Schlafstörungen, Blutdruckanstieg sowie Schäden an inneren Organen verursachen. Auch psychische Beeinträchtigungen und Konzentrationsprobleme sind möglich“, so der Freiheitliche.

Zugleich verwies der freiheitliche EU-Abgeordnete darauf, dass sich Infraschall nahezu verlustfrei über große Distanzen verbreitet, durch Wände und Gebäude dringt und auf den gesamten Körper wirken kann. „Es gibt wissenschaftliche Beweise dafür, dass Infraschall gefährlich ist. Er kann sogar als Waffe verwendet werden“, betonte Hauser.

Als Reaktion auf die neuen Erkenntnisse brachte Hauser eine Anfrage an die EU-Kommission ein. „Ich will wissen, was die EU-Kommission gegen potenziell gefährlichen Infraschall von Windkraftanlagen unternehmen will, warum die Bürger bisher nicht ausreichend aufgeklärt wurden und wie die Gerichtsurteile aus Belgien und Frankreich bewertet werden. Gesundheit der Bürger steht für uns Freiheitliche an erster Stelle!“, so Hauser.