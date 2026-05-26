Stadtspaziergang und Symposium am 2. Juni: Raul Hilberg zum 100. Geburtstag

Wien (OTS) -

Am 2. Juni 2026 wäre der Politikwissenschaftler Raul Hilberg 100 Jahre alt geworden. Raul Hilberg, der in Wien geboren wurde und in Brigittenau aufwuchs, musste im Alter von 12 Jahren mit seinen jüdischen Eltern aus seiner Heimatstadt in die USA fliehen. Fast alle seine Familienmitglieder aus Galizien wurden von den Nazis ermordet. Das Symposium und der Stadtspaziergang zum 100. Geburtstag Raul Hilbergs beleuchten Hilbergs Bedeutung für die Holocaustforschung und zeichnen seine Familiengeschichte im Wiener Stadtteil Brigittenau nach. Die Veranstaltung wird zukünftige Möglichkeiten der Erinnerung an Raul Hilberg in Wien und neue Forschungsperspektiven ausloten.

STADTSPAZIERGANG

10:00-11:30

Stadtspaziergang Raul Hilbergs Brigittenau

Treffpunkt vor dem Gebäude Wallensteinstraße 9/Ecke Treustraße, 1200 Wien

Begrüßung: Anna Stepniewski (Bezirksrätin und Vorsitzende der Kulturkommission Brigittenau)

Einführung und Kommentare: Evelyn Adunka (Theodor Kramer Gesellschaft – Institut für Literatur und Kultur des Exils und des Widerstands) und René Schlott (Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam)

Texte gelesen von Konstanze Breitebner

SYMPOSIUM

13:00-17:00

Symposium am Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies (VWI)

Rabensteig 3, 1010 Wien, Research Lounge

Onlineteilnahme unter: https://us02web.zoom.us/j/82993488325?pwd=m9kbRy2cSbKJFfwuTWZnHObcqHXvfb.1

Moderation: Marianne Windsperger (VWI)

13:00-13:15

Opening words: Éva Kovács (VWI), Alan Steinweis (University of Vermont)

13:15-13:45

René Schlott (Leibniz-Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam)

Vom wissenschaftlichen Außenseiter zum Doyen der Holocaustforschung. Raul Hilbergs Lebensweg

13:45-14:15

Elisabeth Gallas (Leibniz-Institut für jüdische Geschichte und Kultur – Simon Dubnow, Leipzig)

Der Einzelkämpfer. Raul Hilberg und die frühe jüdische Holocaustforschung

14:15-14:45

Jerold Jacobson (University of Vermont)

Raul Hilberg as a Teacher at the University of Vermont

15:15-15:45

Doris Bergen (University of Toronto)

"Much is Unsaid": Women in the Life and Work of Raul Hilberg

15:45-16:15

Elizabeth Anthony (United States Holocaust Memorial Museum):

Raul Hilberg and Vienna

16:15-17:00 Roundtable-Diskussion:

Wie soll man an Raul Hilberg und seine Bedeutung für die Holocaustforschung in Wien erinnern?

Moderation: Marianne Windsperger (VWI)

Teilnehmer:innen: Evelyn Adunka (Theodor Kramer Gesellschaft - Institut für Literatur und Kultur des Exils und des Widerstands), Christian Dürr (Mauthausen Memorial), Wolfgang Schellenbacher (Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes)

Anmeldung unter [email protected] bis 29. Mai 2026 und bringen Sie bitte einen gültigen Lichtbildausweis mit.

Die Veranstaltung ist eine Kooperation des Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies mit der Theodor Kramer Gesellschaft – Institut für Literatur und Kultur des Exils und des Widerstands.

Gefördert von Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus und Zukunftsfonds der Republik Österreich

Raul Hilberg zum 100. Geburtstag. chlaglichter auf Leben, Werk und Wirkung eines Holocaustforschers aus Wien

Stadtspaziergang, Symposium und Roundtable-Diskussion 10:00-11:30 Stadtspaziergang Raul Hilbergs Brigittenau Treffpunkt vor dem Gebäude Wallensteinstraße 9/Ecke Treustraße, 1200 Wien 13:00-17:00 Symposium am Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies Rabensteig 3, 1010 Wien

Datum: 02.06.2026, 10:00 Uhr - 02.06.2026, 17:00 Uhr

Art: Vorträge und Diskussionen

Ort: Wiener Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI)

Rabensteig 3

1010 Wien

Österreich

URL: https://vwi.ac.at/index.php/veranstaltungen/icalrepeat.detail/2026/06/02/554/-/stadtspaziergang-und-symposium-raul-hilberg-zum-100-geburtstag-in-memory-of-raul-hilberg-on-his-100th-birthday