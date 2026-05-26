Neu auf OKTO: F*CK THE SMALLTALK

WIEN BREITENSEE (OTS) -

In dieser neuen Sendereihe sprechen Roxy und Caro die Dinge ungefiltert aus, denn bei ihnen ist kein Platz für boring smalltalk. Die Gründerinnen von DATE MY MATE sind good friends und haben einiges zu erzählen, von Roxys schlüpfrigen Stories bis zu Caros Rot-Grün-Schwäche beim Daten. Bei F*CK THE SMALLTALK geht es um verschiedenste Lifestyle Themen: Dating, Sex, aktuelle Trends und vieles Mehr. Roxy und Caro plaudern über Dinge, die jede:n betreffen und sprechen diese aus, ohne um den berühmten heißen Brei herum zu reden.

Über ihre erste Folge spoilern sie: „Wir gehen es light an. Also... unsere Art von light. Wir sprechen über Dating-Vorurteile und wie wir diese in unserem Leben bemerkt haben. Wie Roxy mal fast in ein Auto mit fremden Männern eingestiegen ist und warum Caro bei langweiligen Dates manchmal Fake Livestorys erzählt hat - all das, und viel mehr, gibts in unserer ersten Folge von F*CK THE SMALLTALK.“

F*CK THE SMALLTALK ist als monatliches halbstündiges TV-Format geplant und neben linearem Fernsehen oder Livestream auf www.okto.tv und in der OKTO TV APP auch in der OKTOTHEK nach Ausstrahlung abrufbar.