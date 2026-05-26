  • 26.05.2026, 08:28:32
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HEUTE 10 UHR Hybrid-PK: Billig kommt uns am Ende teuer

Muchitsch und Schiefer präsentieren neuen Leitfaden „ROT-WEISS-ROTE VERGABEN“

Wien (OTS) - 

Österreich vergibt jährlich öffentliche Aufträge im Wert von rund 70 Milliarden Euro. Oft zählt dabei nur der billigste Preis. Die Folgen: Sozialdumping, dubiose Subfirmen und Wertschöpfung, die Österreich verlässt.

Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) präsentiert gemeinsam mit dem Vergabeexperten RA Martin Schiefer den neuen Leitfaden „ROT-WEISS-ROTE VERGABEN“. Er zeigt praxisnah, wie regionale Vergaben einfach, rechtssicher und EU-konform umgesetzt werden können.

Hybrid-Pressekonferenz:
Heute, 26. Mai 2026, 10 Uhr
APA – Austria Presse Agentur, Wien

Gesprächspartner:

  • Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender
  • RA Martin Schiefer, Vergabeexperte

Teilnahme vor Ort oder via Live-Call möglich:
https://events.streaming.at/leitfaden

Rückfragen & Kontakt

GBH-Presse, Thomas Trabi, MA
Tel. 0664/614 55 17
[email protected]

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