- 26.05.2026, 08:28:32
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HEUTE 10 UHR Hybrid-PK: Billig kommt uns am Ende teuer
Muchitsch und Schiefer präsentieren neuen Leitfaden „ROT-WEISS-ROTE VERGABEN“
Österreich vergibt jährlich öffentliche Aufträge im Wert von rund 70 Milliarden Euro. Oft zählt dabei nur der billigste Preis. Die Folgen: Sozialdumping, dubiose Subfirmen und Wertschöpfung, die Österreich verlässt.
Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) präsentiert gemeinsam mit dem Vergabeexperten RA Martin Schiefer den neuen Leitfaden „ROT-WEISS-ROTE VERGABEN“. Er zeigt praxisnah, wie regionale Vergaben einfach, rechtssicher und EU-konform umgesetzt werden können.
Hybrid-Pressekonferenz:
Heute, 26. Mai 2026, 10 Uhr
APA – Austria Presse Agentur, Wien
Gesprächspartner:
- Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender
- RA Martin Schiefer, Vergabeexperte
Teilnahme vor Ort oder via Live-Call möglich:
https://events.streaming.at/leitfaden
Rückfragen & Kontakt
GBH-Presse, Thomas Trabi, MA
Tel. 0664/614 55 17
[email protected]
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