HEUTE 10 UHR Hybrid-PK: Billig kommt uns am Ende teuer

Wien (OTS) -

Österreich vergibt jährlich öffentliche Aufträge im Wert von rund 70 Milliarden Euro. Oft zählt dabei nur der billigste Preis. Die Folgen: Sozialdumping, dubiose Subfirmen und Wertschöpfung, die Österreich verlässt.

Die Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) präsentiert gemeinsam mit dem Vergabeexperten RA Martin Schiefer den neuen Leitfaden „ROT-WEISS-ROTE VERGABEN“. Er zeigt praxisnah, wie regionale Vergaben einfach, rechtssicher und EU-konform umgesetzt werden können.

Hybrid-Pressekonferenz:

Heute, 26. Mai 2026, 10 Uhr

APA – Austria Presse Agentur, Wien

Gesprächspartner:

Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender

RA Martin Schiefer, Vergabeexperte

Teilnahme vor Ort oder via Live-Call möglich:

https://events.streaming.at/leitfaden