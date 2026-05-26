  • 26.05.2026, 08:00:33
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Augen auf beim Pelletkauf: Qualitätspellets erkennen und Fakeshops vermeiden

Sicherste Methode gegen Internetkriminelle: ENplus®-Pellets von regionalen Händlern

Wer online vermeintlich billig kauft, zahlt am Ende oft sehr teuer

Wer online vermeintlich billig kauft, zahlt am Ende oft sehr teuer“,

Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria

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Wien (OTS) - 

Holzpellets sind und bleiben im Vergleich zu Heizöl und Erdgas die günstigste Heizvariante und steigen damit in der Beliebtheit der Österreicherinnen und Österreicher. Das machen sich – gerade jetzt vor den Einlagerungen im Sommer – Anbieter von mangelnder Pellet-Qualität und auch Internetkriminelle zunutze: Sie locken mit professionell gestalteten Fake-Shops Verbraucher:innen mit vermeintlichen Extrem-Schnäppchen. Am Ende stehen Betroffene ohne Geld und ohne Pellets da. Der Branchenverband proPellets Austria rät daher zum Kauf bei etablierten Händlern und dazu, beim Einkauf auf das Qualitätssiegel ENplus® zu achten.

Wer online vermeintlich billig kauft, zahlt am Ende oft sehr teuer“, warnt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. „Bei allzu deutlichen Preisnachlässen sollten Verbraucherinnen und Verbraucher daher sofort stutzig werden. Und wer Pellets mit Top-Qualität sucht, findet die verlässlich über das Qualitätssiegel ENplus®.

So erkennen Verbraucher:innen unseriöse Pellet-Anbieter

  • Liegt der Preis massiv unter dem aktuellen Marktwert (findet sich auf www.propellets.at), ist höchste Vorsicht geboten.

  • Wenn im letzten Schritt der Bestellung nur noch die Zahlung per Banküberweisung möglich ist, sollte der Kauf sofort abgebrochen werden.

  • Fehlt das Impressum oder wirkt es unvollständig dort nicht einkaufen.

  • Formulierungen wie „nur noch heute gültig“ oder „Nur noch drei Paletten verfügbar“ sollen zu unüberlegten Zahlungen verleiten

  • Achtung auf die Adresszeile des Browsers. Abgewandelte Namen bekannter Marken sind typisch für Betrüger.

Pellets sind nicht Pellets: ENplus® garantiert Qualität

Pellets heizen sauber, effizient und klimafreundlich – vorausgesetzt die Qualität stimmt. proPellets Austria rät daher beim Kauf auf das Qualitätssiegel ENplus® zu achten. Das Siegel setzt strenge Vorgaben für Produktion, Lagerung und Lieferung von Pellets und garantiert dadurch:

  • Sichere und konstante Qualität

  • Optimale Leistung der Heizung

  • Weniger Staub und Abrieb

  • Kontrollierte und transparente Lieferketten

Die richtige Qualität der Pellets sorgt für die optimale Verbrennung, für weniger Verbrauch und verlängert damit auch die Lebensdauer der Heizung“, sagt Doris Stiksl. „Wer auf Nummer sicher gehen will, der setzt auf ENplus®.“

Eine Liste aller ENplus®-zertifizierten Pelletlieferanten findet sich auf www.propellets.at

Rückfragen & Kontakt

proPellets Austria
Mag. Christian Spitaler, MAS
Telefon: 0676 952 51 21
E-Mail: [email protected]

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