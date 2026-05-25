Samariterbund: Großer Erster-Hilfe-Bewerb für Jugendliche

Wien (OTS) -

Drei Tage lang stand Linz ganz im Zeichen von Erste Hilfe, Teamgeist und gelebter Gemeinschaft: Beim Bundesjugendbewerb 2026 des Samariterbundes (23. bis 25. Mai 2026) trafen sich Jugendgruppen aus ganz Österreich am Gelände des Pichlinger Sees, um ihr Können unter Beweis zu stellen. Mit viel Engagement, Motivation und Freude bewältigten die Kinder und Jugendlichen Theorie- und Praxisstationen sowie spannende Teamaufgaben.

31 Teams starteten beim Bewerb

Besonders am Sonntag sorgten praxisnahe Bewerbe für Begeisterung. In realitätsnahen Szenarien versorgten die jungen Samariter:innen „Verletzte“, bewiesen ihre Erste-Hilfe-Kenntnisse und zeigten eindrucksvoll, wie wichtig Zusammenhalt und schnelles Handeln sind. Dabei standen nicht nur Leistung und Wissen im Vordergrund, sondern auch Spaß, Freundschaften und gemeinsame Erlebnisse. Insgesamt traten 31 Teams an.

Gemeinsam Aufgaben gelöst

„Es war richtig cool, gemeinsam mit unserem Team die Aufgaben zu lösen. Wir haben viel gelacht und konnten zeigen, was wir gelernt haben“, erzählen Larissa und Anna begeistert.

Bundesjugendreferent des Samariterbundes, Herbert „Happy“ Hofmann, zeigte sich beeindruckt von den Leistungen der jungen Teilnehmer:innen: „Unsere jungen Samariter:innen haben an diesem Wochenende großartigen Einsatz, Verantwortungsbewusstsein und echten Teamgeist gezeigt. Es macht mich stolz zu sehen, mit wie viel Begeisterung und Engagement die Kinder und Jugendlichen dabei sind und wie sicher sie bereits in Erste-Hilfe-Situationen handeln. Jedes Team war einfach ein Traum. Wir mussten zwar Gewinner-Teams nominieren. Aber eigentlich gab es nur Sieger und Siegerinnen.“

Der Bundesjugendbewerb richtete sich an Kinder und Jugendliche in mehreren Altersklassen – von den Minis bis zur Jugend 3. Neben Wissen und Geschicklichkeit standen vor allem Gemeinschaft, gegenseitige Unterstützung und das gemeinsame Lernen im Mittelpunkt.

Fotos vom Bewerb vorhanden.

