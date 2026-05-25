Riesen-Erfolg beim Beachvolleyball-Comeback am Wörthersee: hitschies will das Turnier langfristig an den Wörthersee binden

Pörtschach am Wörthersee (OTS) -

Was für ein Comeback, was für eine Kulisse! Das Pfingstwochenende in Pörtschach stand ganz im Zeichen des Beachvolleyballs und knüpfte an die legendären Zeiten des Sports am Wörthersee an. Mit einer großartig besuchten Werzers Arena, einem kochenden Center Court und absoluter Partystimmung wurde das hitschies Masters Pörtschach powered by Kelag zu einem vollen Erfolg.

Promi-Auflauf im VIP-Bereich

Die Begeisterung der auf alle Tage verteilt über 5.000 Fans verwandelte das Stadion am See in einen sportlichen Hexenkessel. Doch nicht nur auf den Tribünen des Center Courts wurde gejubelt, auch die VIP-Tribüne war bis auf den letzten Platz gefüllt. Stars aus Sport, Society und Wirtschaft peitschten die Athletinnen und Athleten nach vorne. Am Sonntagabend verlagerte sich die Beach-Party schließlich ins Bootshaus: Bei der exklusiven hitschies Night feierten die Hitschler-Geschwister Philip und Julia samt Mutter Gabriele gemeinsam mit Prominenten wie Thomas Muster, Otto und Shirley Retzer, Alexandra Meissnitzer, Nici Schmidhofer, Mirjam Puchner, Mona und Alexander Maier, Peter und Daniela Legat, Markus Thannhuber, Christian Ebenbauer und vielen mehr.

Dreijahresvertrag fixiert und Blick auf internationale Tour

Die sportliche und wirtschaftliche Erfolgsgeschichte soll nun langfristig fortgeschrieben werden. Noch während des laufenden Turniers ist es den Verantwortlichen gelungen, die Weichen für eine mögliche Zukunft am Wörthersee zu stellen: Aktuell wird ein Dreijahresvertrag verhandelt. Und es soll noch besser kommen: Wenn alles passt, sollen die hitschies Masters schon 2027 zu einem internationalen Turnier erwachsen.