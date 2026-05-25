FPÖ – Steiner: „ÖVP muss sich bei Österreich-Urlaubern umgehend entschuldigen!“

Wien (OTS) -

Als „verheerendes und für den Tourismusstandort Österreich brandgefährliches Zeugnis politischer Ahnungslosigkeit“ bezeichnete heute der FPÖ-Tourismussprecher NAbg. Christoph Steiner die Aussagen des ÖVP-Abgeordneten Hanger, der die von der FPÖ aufgezeigte, massive Zunahme von Gewaltstraftaten durch Ausländer damit zu relativieren versuchte, dass darin auch Touristen enthalten seien. „Dass die ÖVP in ihrer völligen Realitätsverweigerung über das eigene Versagen in der Sicherheitspolitik jetzt unsere Touristen pauschal als Gewalttäter darstellt, ist ein tourismuspolitischer Skandal erster Güte. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Gast, der in unserem Land sein Geld ausgibt und eine Beleidigung für jeden Touristiker, der um das Image Österreichs im Ausland kämpft“, so Steiner.

Für den FPÖ-Tourismussprecher sei dieses Vorgehen der ÖVP eine durchschaubare und unlautere Ablenkung vom Totalversagen des eigenen Innenministers. „Anstatt die Probleme bei der Wurzel zu packen und endlich eine konsequente Sicherheits- und Abschiebepolitik für kriminelle Asylwerber umzusetzen, sucht die ÖVP lieber nach billigen Ausreden und macht ausgerechnet unsere Touristen zum Sündenbock. Das ist nicht nur eine politische Bankrotterklärung, sondern schädigt den Ruf Österreichs in der Welt nachhaltig“, kritisierte Steiner und weiter: „Jahrelang hat die schwarz-grüne und jetzt die schwarz-rot-pinke Verlierer-Koalition mit ihrer verfehlten Corona-Politik, der explodierenden Teuerung und dem selbstverschuldeten Arbeitskräftemangel die Touristiker im Land an den Rand des Ruins getrieben. Jetzt setzt man noch eins drauf und verprellt mit solchen Aussagen die Gäste, die überhaupt noch zu uns kommen. Das ist nicht nur dumm, sondern brandgefährlich für hunderttausende Arbeitsplätze im Land!“

Die ÖVP beweise mit solchen Aussagen einmal mehr, dass sie jeglichen Bezug zur Lebensrealität der Österreicher und zur Bedeutung des Tourismus für die heimische Wirtschaft verloren habe. Abschließend forderte Steiner eine sofortige Konsequenz: „Ich erwarte mir von der Kanzlerpartei ÖVP eine umgehende Klarstellung und eine aufrichtige Entschuldigung – nicht nur bei den Touristen, sondern auch bei allen Gastronomen, Hoteliers und den hart arbeitenden Mitarbeitern im Tourismus, deren Existenzgrundlage hier leichtfertig und aus billigem parteitaktischem Kalkül aufs Spiel gesetzt wird. Dieser ‚Knieschuss‘ für die Österreich-Werbung ist inakzeptabel. Anstatt die Realität zu leugnen und unsere Gäste zu verunglimpfen, sollte die ÖVP endlich ihre Hausaufgaben machen und für die Sicherheit der eigenen Bevölkerung sorgen!“