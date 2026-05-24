FPÖ – Darmann: „Steuergeld für zur Schau getragenen Hass auf Polizisten ist nächster Sündenfall der Verlierer-Ampel!“

Wien (OTS) -

„Während die Verlierer-Ampel den Österreichern ein Kürzungs- und Belastungspaket nach dem anderen umhängt, fördert sie mit deren hart erarbeiteten Steuergeld auch noch einen linksideologischen Angriff auf unsere Polizisten“, übte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann scharfe Kritik an der Projektförderung des von SPÖ-Vizekanzler Babler geführten Kulturministeriums für die Wiener Festwochen, bei deren Eröffnung heuer eine „Künstlerin“ eine Kette mit den Zahlen „1312“ getragen hatte, was ein Code entlang der Anfangsbuchstaben für die linksextreme Parole „All Cops Are Bastards“ ist: „Was sagt eigentlich der ohrenbetäubend schweigende ÖVP-Innenminister Karner dazu, dass hier Polizeibeschimpfung mit Steuergeld von seiner Regierung gefördert wird? Warum verurteilt er diesen linksextremen Akt nicht klar? Wenn er und seine ÖVP die Polizisten nicht als Schutzschild zur Ablenkung von ihrem eigenen politischen Sicherheitsversagen missbrauchen können, sind sie ihnen offenbar vollkommen egal!“

Es dürfe nicht hingenommen werden, wenn Linke unter dem Deckmantel der Kunst unsere Polizisten, die tagtäglich unter Gefährdung ihrer Gesundheit die Sicherheit unserer Bevölkerung sicherstellen, beschimpfen und diffamieren. „Und schon gar nicht akzeptieren wir es, dass so etwas auch noch mit Steuergeld gefördert wird. Die Österreicher haben ebenso wenig Verständnis dafür, dass sie eine links-woke Kulturveranstaltung mitfinanzieren sollen, auf der linksradikale ‚Künstler‘ ihren Hass und ihre Verachtung gegenüber der Polizei zur Schau stellen“, so Darmann. Das Schweigen der Karners, Gödls und Co beweise außerdem wieder einmal, dass die FPÖ als einzige Partei klar hinter der Exekutive stehe: „Ein freiheitlicher Innenminister wäre schon längst aktiv geworden und hätte sich schützend vor unsere Polizisten gestellt. Von der ÖVP ist das nicht zu erwarten, daher ist eine politische Wende mit einer FPÖ-geführten Bundesregierung und einem Volkskanzler Herbert Kickl notwendiger denn je!“