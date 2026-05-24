- 24.05.2026, 12:31:05
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Süße Hilfe für die Retter aus der Luft: hitschies und ARA Flugrettung starten Jubiläumskooperation
Zum 25-jährigen Bestehen der ARA Flugrettung bringt hitschies eine exklusive Sonderedition auf den Markt. Der gesamte Reinerlös geht direkt an die Flugretter.
Wir von hitschies wollen den Menschen mit unseren Produkten immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Gleichzeitig wissen wir aber, dass im Leben auch ganz schnell der Ernstfall eintreten kann. Ich habe große Hochachtung vor den Menschen, die tagtäglich mit den Schattenseiten des Lebens konfrontiert sind und unter vollem Einsatz Menschen retten, so wie die großartigen Crews der ARA Flugrettung. Mit dieser Edition wollen wir Danke sagen und die Retter aktiv unterstützen.
Kein Zuckerl dieser Welt kann schmerzhafte Erfahrungen oder schwere Verletzungen heilen. Aber ein kleiner Moment der Fröhlichkeit kann in schwierigen Zeiten Ablenkung und ein wenig Erleichterung schaffen. Unter diesem Gedanken steht eine neue Partnerschaft, die auf den ersten Blick überraschen mag: Pünktlich zum 25-Jahr-Jubiläum der ARA Flugrettung bringt der internationale Süßwarenhersteller hitschies im Sommer 2026 eine eigene Sonderedition auf den Markt. Der gesamte Reinerlös kommt der Arbeit der Flugretter zugute.
Die eigens gestalteten hitschies-Packungen werden in den Supermarktregalen kaum zu übersehen sein. Der Fokus des Vertriebs liegt dabei auf den Kernregionen der ARA Flugrettung: Vor allem in Kärnten sowie in Tirol und Osttirol wird die Edition bei ADEG, SPAR (regional) und Hofer (regional) erhältlich sein.
Philip Hitschler-Becker, CEO hitschies International:
„Wir von hitschies wollen den Menschen mit unseren Produkten immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Gleichzeitig wissen wir aber, dass im Leben auch ganz schnell der Ernstfall eintreten kann. Ich habe große Hochachtung vor den Menschen, die tagtäglich mit den Schattenseiten des Lebens konfrontiert sind und unter vollem Einsatz Menschen retten, so wie die großartigen Crews der ARA Flugrettung. Mit dieser Edition wollen wir Danke sagen und die Retter aktiv unterstützen.“
Thomas Jank, Geschäftsführer der ARA Flugrettung:
„Die Partnerschaft mit hitschies zeigt, dass Hilfe auch eine unerwartete, kreative Form annehmen kann. Als Flugretter sind wir im Dauereinsatz für die Sicherheit der Bevölkerung. Dass uns hitschies zu unserem 25-jährigen Jubiläum auf diese Weise unterstützt, freut uns riesig. Jeder Cent aus dem Reinerlös fließt direkt in die Modernisierung unserer Ausrüstung und die Ausbildung unserer Crews, damit wir auch in Zukunft unschlagbar schnelle Hilfe aus der Luft garantieren können.“
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