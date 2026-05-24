  • 24.05.2026, 12:31:05
  • /
  • OTS0009

Süße Hilfe für die Retter aus der Luft: hitschies und ARA Flugrettung starten Jubiläumskooperation

Zum 25-jährigen Bestehen der ARA Flugrettung bringt hitschies eine exklusive Sonderedition auf den Markt. Der gesamte Reinerlös geht direkt an die Flugretter.

Der Reinerlös der ARA hitschies Edition geht zur Gänze an die ARA Flugrettung. Die Kooperation wurde nun zwischen Philip Hitschler-Becker (CEO hitschies International), Thomas Jank (GF ARA Flugrettung) und Lukas Steiner-Bauer (hitschies County Manager Österreich) besiegelt.

Wir von hitschies wollen den Menschen mit unseren Produkten immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Gleichzeitig wissen wir aber, dass im Leben auch ganz schnell der Ernstfall eintreten kann. Ich habe große Hochachtung vor den Menschen, die tagtäglich mit den Schattenseiten des Lebens konfrontiert sind und unter vollem Einsatz Menschen retten, so wie die großartigen Crews der ARA Flugrettung. Mit dieser Edition wollen wir Danke sagen und die Retter aktiv unterstützen.

Philip Hitschler-Becker, CEO hitschies International

1/2
Klagenfurt (OTS) - 

Kein Zuckerl dieser Welt kann schmerzhafte Erfahrungen oder schwere Verletzungen heilen. Aber ein kleiner Moment der Fröhlichkeit kann in schwierigen Zeiten Ablenkung und ein wenig Erleichterung schaffen. Unter diesem Gedanken steht eine neue Partnerschaft, die auf den ersten Blick überraschen mag: Pünktlich zum 25-Jahr-Jubiläum der ARA Flugrettung bringt der internationale Süßwarenhersteller hitschies im Sommer 2026 eine eigene Sonderedition auf den Markt. Der gesamte Reinerlös kommt der Arbeit der Flugretter zugute.

Die eigens gestalteten hitschies-Packungen werden in den Supermarktregalen kaum zu übersehen sein. Der Fokus des Vertriebs liegt dabei auf den Kernregionen der ARA Flugrettung: Vor allem in Kärnten sowie in Tirol und Osttirol wird die Edition bei ADEG, SPAR (regional) und Hofer (regional) erhältlich sein.

Philip Hitschler-Becker, CEO hitschies International: „Wir von hitschies wollen den Menschen mit unseren Produkten immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Gleichzeitig wissen wir aber, dass im Leben auch ganz schnell der Ernstfall eintreten kann. Ich habe große Hochachtung vor den Menschen, die tagtäglich mit den Schattenseiten des Lebens konfrontiert sind und unter vollem Einsatz Menschen retten, so wie die großartigen Crews der ARA Flugrettung. Mit dieser Edition wollen wir Danke sagen und die Retter aktiv unterstützen.“

Thomas Jank, Geschäftsführer der ARA Flugrettung: „Die Partnerschaft mit hitschies zeigt, dass Hilfe auch eine unerwartete, kreative Form annehmen kann. Als Flugretter sind wir im Dauereinsatz für die Sicherheit der Bevölkerung. Dass uns hitschies zu unserem 25-jährigen Jubiläum auf diese Weise unterstützt, freut uns riesig. Jeder Cent aus dem Reinerlös fließt direkt in die Modernisierung unserer Ausrüstung und die Ausbildung unserer Crews, damit wir auch in Zukunft unschlagbar schnelle Hilfe aus der Luft garantieren können.“

Press Kit

Weitere Pressefotos finden Sie hier.

Rückfragen & Kontakt

UND Kommunikation
Johannes Stühlinger
Telefon: +436766103941
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | UND

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

Vorschau Bild von Der Reinerlös der ARA hitschies Edition geht zur Gänze an die ARA Flugrettung. Die Kooperation wurde nun zwischen Philip Hitschler-Becker (CEO hitschies International), Thomas Jank (GF ARA Flugrettung) und Lukas Steiner-Bauer (hitschies County Manager Österreich) besiegelt. [Bild, 1.83MB]
Vorschau Bild von Die eigens gestaltete hitschies ARA Edition. Ab Sommer im Handel. [Bild, 141.65KB]

UND Kommunikation GmbH

Rückfragen & Kontakt

UND Kommunikation
Johannes Stühlinger
Telefon: +436766103941
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright