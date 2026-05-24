FPÖ – Darmann an Innenminister Karner: „Sie sind kein Polizist, sondern ÖVP-Politiker, der die Kriminalitätsexplosion zu verantworten hat“

Wien (OTS) -

Scharf kritisierte heute FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann, dass sich die ÖVP immer wieder mit den Polizisten gleichsetzt und gleichstellt, wenn sie in einer Sicherheitsfrage politisch versagt: „Kritik an der ÖVP und am Innenminister wird dann vonseiten der ÖVP als Kritik an den Polizisten ,geframed‘. Das ist nichts anderes, als den Fehler zuzugeben, aber ihn dann den Polizisten – die für den Schaden der ÖVP nie etwas dafür können, sondern meist selbst darunter leiden – in die Schuhe zu schieben. Es kann doch nicht sein, dass sich eine Partei mit der Polizei gleichsetzt und die Polizisten als Schutzschild missbraucht“, ärgerte sich FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Gernot Darmann über die seit Jahren gleiche Ausrede der ÖVP und des „unfähigsten Innenministers aller Zeiten“.

Auch in einem aktuellen Fall versucht sich die ÖVP für ihr völliges Versagen in der Asyl- und Sicherheitspolitik hinter unseren Polizisten zu verstecken: „2.062 Mädchen und Frauen wurden im Vorjahr Opfer von durch Asylanten begangenen Gewaltverbrechen. Das ist die dramatische Folge jahrelanger ÖVP-Showpolitik von Karner und Co. Eine Politik, bei der man sich für einzelne Abschiebungen feiern lässt, während unzählige Illegale neu ins Land gelassen werden. Einsicht ihres Versagens ist für die ÖVP Fehlanzeige, sie missbraucht lieber unsere Polizisten als Schutzschild, um angesichts dieser von den Freiheitlichen aufgedeckten alarmierenden Explosion importierter Kriminalität abzulenken. Die ÖVP geht sogar so weit, dass sie behauptet, Kritik an den Missständen des Innenministers wäre Kritik an den Polizisten. Das zeigt wieder einmal: Die ÖVP im Innenministerium ist nicht nur eine Katastrophe für die Sicherheit unserer Bevölkerung, sondern auch für unsere Polizisten, die tagtäglich unter Einsatz ihrer Gesundheit die Konsequenzen des ÖVP-Totalversagens ausbügeln müssen und dafür auch noch von den schwarzen Sicherheitsversagern politisch instrumentalisiert werden!“

„Eine Partei, die sich aufgrund ihrer Ressortzuteilung mit der Polizei in diesem Ressort gleichsetzt – natürlich immer nur dann, wenn es gilt, die Polizisten als Schutzschild zu missbrauchen –, ist ein Sicherheitsrisiko. ÖVP-Politiker Karner ist mit seinem parteipolitischen Apparat rücktrittsreif und man kann nach solchen Aktionen nicht mehr zur Tagesordnung übergehen“, so Darmann in Richtung ÖVP und ihrer parteipolitischen und medialen quasi „Amtsanmaßung“, bei der man sich als Polizisten ausgibt.