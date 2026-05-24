FPÖ – Schnedlitz: „Fast sechs Frauen und Mädchen werden jeden Tag Opfer der Konsequenzen des ÖVP-Versagens!“

Wien (OTS) -

Schockierende Zahlen aus dem ÖVP-Innenministerium belegen das dramatische Ausmaß der importierten Gewalt in Österreich. Allein im Jahr 2025 wurden 2.062 Frauen und Mädchen Opfer von Gewaltverbrechen, die von Männern mit Asylstatus verübt wurden. Für FPÖ-Generalsekretär und Heimatschutzsprecher NAbg. Michael Schnedlitz sei dies die direkte Folge einer ÖVP, die „Show über das Wohl der Bevölkerung“ stelle.

„2.062 Frauen und Mädchen wurden allein im Jahr 2025 Opfer von Gewalt durch Männer mit Asylstatus. Das sind fast sechs Opfer pro Tag! Jeden Tag also müssen sechs Mädchen und Frauen den Preis für die Unfähigkeit einer ÖVP zahlen, die in Sachen Sicherheitspolitik lieber auf Täuschung und Show setzt als auf Schutz und Sicherheit. Karner stellt sich lieber bei Einzelabschiebungen für ein Pressefoto nach dem anderen auf den Schwechater Flughafen statt als zuständiger Innenminister für Sicherheit im eigenen Land zu sorgen. Das ist nicht nur ein katastrophales Versagen, sondern ein Verrat an der eigenen Bevölkerung!“, so Schnedlitz, der ergänzte: „Das ist das Ergebnis der Show-Politik der ÖVP, wo man sich für einzelne Abschiebungen feiern lässt, während gleichzeitig Tausende neu in unser Land kommen.“

Mit der Umsetzung des EU-Asyl- und Migrationspaktes in nationales Recht habe die ÖVP nämlich einen Anstieg dieser traurigen Zahlen billigend in Kauf genommen. „Unter Federführung der selbsternannten ‚Hardliner‘ Karner und Gödl wurde diese Woche ein schwarzer Pakt mit der EU beschlossen, mit dem solche Zahlen womöglich in Zukunft noch weiter ansteigen werden.“ Schnedlitz kritisierte, dass Österreich künftig von der EU Flüchtlingskontingente verordnet bekomme – bei Nichtaufnahme drohen empfindliche Geldstrafen. „Das muss man sich einmal vorstellen: Wer seine eigene Bevölkerung vor genau solchen Folgen der illegalen Masseneinwanderung schützen will, der bekommt von der EU einen saftigen Strafzettel aufgedrückt. Pro nicht aufgenommenem ‚Flüchtling‘ sollen es 20.000 Euro sein. Und die ÖVP stimmt diesem Wahnsinn widerstandslos zu, obwohl sie in der Vergangenheit selbst gesagt hat, dass solche Kontingente ‚eine rote Linie‘ seien. Das ist einfach unfassbar!“

„Die ÖVP zwingt uns also dazu, uns mit dem Geld der Steuerzahler von einer Belastung freizukaufen, die uns die EU erst aufzwingt. Das ist die vollständige Aufgabe unserer Souveränität und die Unterwerfung unter das Diktat aus Brüssel. Die Folgen dürfen unsere Frauen und Mädchen spüren, jeden Tag!“ Schnedlitz hielt abschließend fest, dass dieser untragbare Zustand und dieses „von der ÖVP verantwortete Leid“ ein sofortiges Ende finden müssen: „Wenn das das Ergebnis der ‚Null-Toleranz‘ ist, mit der die ÖVP hausieren geht, dann beweist sie jeden Tag, dass ihr die Menschen in diesem Land nichts wert sind. Solange diese Volkspartei die Verantwortung über die Sicherheit in Österreich hat, wird es nur noch schlimmer werden!“