  • 23.05.2026, 08:48:02
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FPÖ – Schuch-Gubik: „Was kostet dem Steuerzahler Stockers Sommertour?“

Freiheitliche kündigen parlamentarische Anfrage an ÖVP-Bundeskanzler Stocker an und fordern vollständige Offenlegung aller Kosten

Wien (OTS) - 

FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik übte heute scharfe Kritik an der angekündigten Kampagne „Österreich im Gespräch“ von ÖVP-Bundeskanzler Stocker und kündigte eine parlamentarische Anfrage zur vollständigen Offenlegung der Kosten an.

„Es sei Herrn Stocker unbenommen, eine Sommertour durch Österreich zu veranstalten – dann allerdings auf Kosten der ÖVP und nicht auf Kosten der Österreicher, die selbst längst jeden Cent zweimal umdrehen müssen. Es ist ein Armutszeugnis für die Volkspartei, wenn sie nicht einmal mehr eine Tour für ihren eigenen Parteichef finanzieren kann und dafür die Steuerzahler zur Kasse gebeten werden“, so Schuch-Gubik angesichts der Tatsache, dass die Tour über das Bundeskanzleramt und nicht über die Partei abgewickelt wird.

Besonders kritisch sieht die Freiheitliche die offenbar streng kontrollierte Auswahl des Publikums: „Offenbar traut sich der Kanzler nur noch vor vorab ausgewähltes Publikum. Die Angst vor der eigenen Bevölkerung dürfte mittlerweile enorm sein. Wer echte Bürgernähe behauptet, sollte sich auch dem breiten Publikum und nicht nur handverlesenen Zuhörern stellen.“

Fraglich sei zudem, welche zusätzlichen Kosten durch externes Personal entstehen würden: „Es steht die Frage im Raum, welche Honorare etwa für Meinungsforscher Peter Hayek anfallen werden. Denn es ist wohl kaum anzunehmen, dass die Auswahl jener Bürger, die erscheinen dürfen, kostenlos erfolgt“, erklärte Schuch-Gubik.

„Österreich braucht einen Bundeskanzler, der arbeitet und die massiven Probleme im Land löst – und keinen Regierungschef, der auf Steuerzahlerkosten eine PR-Show veranstaltet und sich nur noch vor ausgewähltem Publikum zeigt, weil die Angst vor der eigenen Bevölkerung offenbar bereits zu groß geworden ist“, betonte Schuch-Gubik abschließend.

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