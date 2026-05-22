  • 22.05.2026, 14:39:02
  • /
  • OTS0111

FPÖ – Schuch-Gubik: „NEOS-Politiker ist schwerer Sexualstraftat verdächtig, Partei um Meinl-Reisinger handelte erst nach Medienberichten“

„Sollte hier etwas vertuscht werden oder haben Sie Ihre Partei nicht mehr im Griff, Frau Außenministerin?“

Wien (OTS) - 

Entsetzt zeigte sich heute FPÖ-Bundesparteisprecherin NAbg. Lisa Schuch-Gubik über die neue Wendung bei den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Graz gegen einen ehemaligen steirischen NEOS-Politiker, der im Verdacht steht, ein 13-jähriges Mädchen sexuell missbraucht zu haben. Laut Medienberichten soll nun ein Gutachten klären, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat. „Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Sexueller Missbrauch ist immer Mord an Kinderseelen. Umso fassungsloser macht es einen, wenn man bedenkt, dass die NEOS unter Außenministerin Meinl-Reisinger erst gehandelt haben, als im Vorjahr die Vorwürfe gegen ihren Parteikollegen medienöffentlich wurden – ohne Medienberichte wäre er wohl weiterhin im Amt verblieben! So ein Vorgehen ist doch ein Schlag ins Gesicht aller Opfer von sexueller Gewalt.“

Der Umgang mit diesem Fall seitens der rosaroten Parteiführung um Meinl-Reisinger zeige, dass „Transparenz für die NEOS nur eine leere Worthülse“ sei, die man lediglich in großen Buchstaben auf Wahlplakate schreibe. „Das muss man sich einmal vorstellen: Diese Vorwürfe eines mutmaßlich schweren Sexualverbrechens an einem Kind hatten für den NEOS-Politiker erst Konsequenzen, als sie an die Öffentlichkeit gekommen sind. Entweder hat Meinl-Reisinger in ihrer Partei völlig die Kontrolle verloren, weil sie lieber in Kiew Selenskyj huldigt und in der Weltgeschichte auf Steuerzahlerkosten herumjettet, oder wollte man alles ganz bewusst unter der Decke halten und vertuschen, wie es auch beim Fall des ‚Pornobotschafters‘ probiert wurde? Meinl-Reisinger hat hier dringenden Aufklärungsbedarf!“, so Schuch-Gubik weiter.

Jedenfalls hätten die NEOS spätestens mit dem Eintritt in die Verlierer-Ampel „ihre politische Unschuld verloren“: „Mögliche Vertuschungsskandale wie dieser sind der furchtbare Gipfel einer ganzen Entwicklung des politischen Verfalls, der auf Postenschacher, Günstlingswirtschaft und dem Hinausschmeißen des hart erarbeiteten Steuergelds der Österreicher basiert. Von der selbsternannten ‚Reformkraft‘ ist nichts anderes mehr übrig als ein selbstsüchtiger rosaroter Lebensverlängerer für den schwarz-roten Filz.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/ 40 110 - 7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright