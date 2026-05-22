Die Parlamentswoche vom 25. bis 29. Mai 2026

Wien (PK) -

Das Parlament begeht das 20-jährige Bestehen des Bundes-Behindertengleichstellungsgesetzes mit einer Festveranstaltung. In zwei Buchpräsentationen werden "Mein langer Atem" von Franz-Joseph Huainigg sowie die Edition "Heinz Fischer - Politik braucht ein Gewissen" mit gesammelten Reden des ehemaligen Bundespräsidenten vorgestellt. Zudem tritt der Sportausschuss des Nationalrats zusammen.

Montag, 25. Mai 2026

Von 25. bis 27. Mai absolvieren Mandatarinnen und Mandatare der Außenpolitischen Ausschüsse des Nationalrats und des Bundesrats eine Delegationsreise in die Republik Moldau. Am Programm stehen offizielle Gespräche mit Parlamentspräsident Igor Grosu, Vizepremier und Außenminister Mihai Popșoi sowie Staatspräsidentin Maia Sandu. (Chişinău, Moldau)

Dienstag, 26. Mai 2026

17 Uhr: Im Parlament wird das Buch "Mein langer Atem" vom ehemaligen Abgeordneten Franz-Joseph Huainigg präsentiert. Als Nationalratsabgeordneter setzte sich Huainigg etwa für das Behinderten-Gleichstellungsgesetz, die Anerkennung der Österreichischen Gebärdensprache, die Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention sowie die Schaffung von Persönlicher Assistenz am Arbeitsplatz ein. Seit einer Impfung im Kleinkindalter lebt Huainigg mit einer Gehbehinderung, im Laufe seines Lebens verlor er weitere Körperfunktionen. Heute engagiert er sich im ORF als Beauftragter für Barrierefreiheit und widmet sich in seinen Büchern zentralen Fragen rund um Behinderung und Gesellschaft. In seinem neuen Buch gewährt Huainigg Einblicke in sein Leben.

Nach Eröffnungsworten von Zweitem Nationalratspräsidenten Peter Haubner und einer Einleitung durch Lektorin Helene Daxecker-Okon folgen Lesungen von Autor Heinz Janisch. Zwischen den einzelnen Lesungen halten die Bundesministerin a.D. Maria Rauch-Kallat und Franz-Joseph Huainigg Vorträge über "Partizipation von Menschen mit Behinderungen in der Politik" und "Auf und Ab's im Leben". Moderiert wird die Veranstaltung von Lektorin Helene Daxecker-Okon (Tyrolia Verlag). (Parlament, Lokal 3 Theophil Hansen)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Buchpräsentation "Mein langer Atem" von Franz-Joseph Huainigg | Parlament Österreich

Mittwoch, 27. Mai 2026

17.30 Uhr: "Heinz Fischer - Politik braucht ein Gewissen" heißt eine neue Edition ausgewählter Reden aus 55 Jahren politischen Wirkens des ehemaligen Abgeordneten, SPÖ-Klubobmanns, Nationalratspräsidenten und Bundespräsidenten Heinz Fischer. Die Reden zu den unterschiedlichsten Themen und Anlässen in zahlreichen Ländern befassen sich mit Themen wie Frieden, Demokratie, Verfassungsrecht, Außen- und Europapolitik, mit Fragen von Wissenschaft und Kunst, aber auch mit der Auseinandersetzung mit autoritären und totalitären Systemen sowie mit der Aufarbeitung der jüngeren Geschichte und Österreichs Erinnerungskultur. Als Titel dieser Edition wurde jenes Motto gewählt, unter dem Heinz Fischer im Jahr 2004 seine Wahlwerbung für das Amt des Bundespräsidenten geführt hat. Eröffnungsworte spricht Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, einleitende Worte kommen von Dritter Nationalratspräsidentin Doris Bures. Bundespräsident a.D. Heinz Fischer spricht über die Edition. Abschlussworte kommen vom Verleger Benedikt Föger der Czernin Verlags GmbH. Moderiert wird die Veranstaltung von Parlamentsvizedirektorin i.R. Susanne Janistyn-Novák. (Parlament, Empfangssalon)

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Donnerstag, 28. Mai 2026

10 Uhr: Vor 20 Jahren ist das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft getreten. Um Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung zu schützen und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen, wurde damit ein weitreichendes Diskriminierungsverbot verankert. Im Parlament nimmt eine Veranstaltung das Jubiläum zum Anlass, um die Entwicklungen der vergangenen 20 Jahre sichtbar zu machen und den Blick auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu richten.

Nach Eröffnungsworten von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Grußworten von Sozialministerin Korinna Schumann hält Behindertenanwältin Christine Steger eine Festrede. Anschließend diskutieren die Nationalratsabgeordneten Christian Ragger (FPÖ), Heike Eder (ÖVP), Verena Nussbaum (SPÖ), Fiona Fiedler (NEOS) und Ralph Schallmeiner (Grüne) am Podium. Heidemarie Egger vom Verein Frauen* mit Behinderungen moderiert die Veranstaltung. (Parlament, Nationalratssaal)

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und -vertreter: Festveranstaltung anlässlich 20 Jahre Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz | Parlament Österreich

14 Uhr: Der Sportausschuss hat eine Sitzung anberaumt. Die Tagesordnung steht noch nicht fest. (Parlament, Lokal 4 Bertha von Suttner)

(Schluss) keg/lan

HINWEIS: Aktuelle Termine finden Sie im Online-Terminkalender des Parlaments. Medienvertreterinnen und -vertreter werden ersucht, sich für Film- und Fotoaufnahmen vorab unter [email protected] anzumelden.

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