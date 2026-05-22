DOCK Seestadt: Eine Baulücke wird zur Bühne

Wien (OTS) -

Mit dem DOCK Seestadt setzt die Seestädter Entwicklungsgesellschaft Wien 3420 aspern Development AG auf einen Treffpunkt der besonderen Art. Wo ab 2028 der Zaha-Hadid-Platz als zukünftig zentralster Ort der Seestadt Gebäude, eine urbane Flanier- und Genussmeile sowie umliegende Parks verbinden wird, präsentiert sich die Baulücke am Nordufer des Sees zwei Sommer lang als Bühne für Kultur, Gemeinschaft, Bewegung und Genuss.

Erstes Programm-Highlight bildet das Baulücken-Konzert von Fuzzman & The Singin´ Rebels in Kooperation mit Medienkünstler Oliver Hangl, der co-kreativen Nachbarschaft „Das Seestädter“ und Donaustadt.Kultur.

„ DOCK Seestadt steht für unser Selbstverständnis als Entwicklerin einer lebendigen Stadt: Wir warten nicht, bis alles fertig ist – wir laden ein, Stadtentwicklung live zu erleben und mitzugestalten. Eine Baulücke wird hier zum öffentlichen Wohnzimmer und Kulturort auf Zeit “, so Sabine Müller, Vorständin der Wien 3420 aspern Development AG.

Einladend, unperfekt, im Werden

Das DOCK Seestadt ist kein fertiger Platz – und genau darin liegt seine Qualität. Den ganzen Sommer über sind Kulturschaffende, Initiativen und die Nachbarschaft eingeladen, den Ort mit eigenen Formaten zu bespielen. Unter der Woche sollen lokale, offene Angebote nach dem Prinzip „Mitmachen statt konsumieren“ Vorrang haben. An den Wochenenden wird das DOCK zur Location für Konzerte, Lesungen oder Sport-Events.

Programm-Highlights im Überblick:

· Soft Opening, Do., 28. Mai, 17:00 Uhr

Das DOCK gibt erstmals einen Vorgeschmack auf das vielfältige Programm der kommenden Monate, u.a. mit Kunst- und Bewegungsangeboten und Spielen.

· Baulücken-Konzert: Fuzzman & The Singin' Rebels, Sa., 30. Mai, 18:30 Uhr

Den offiziellen Auftakt gestaltet der Wiener Konzept- und Medienkünstler Oliver Hangl. Die österreichische Kultband Fuzzman & The Singin' Rebels feiert ihr 20-jähriges Jubiläum. Ersatztermin bei Schlechtwetter: 31. Mai, 17:30 Uhr.

· Public Moves, 6. Juni – 5. Juli

In Kooperation mit dem renommierten ImPulsTanz-Festival bringt Public Moves

täglich ab 18:00 Uhr zwei kostenlose, offene Tanzklassen unter freiem Himmel ans DOCK. Das Angebot richtet sich an alle – unabhängig von Alter und Erfahrung.

· Junges Theater Donaustadt, 4. & 5. Juni um 18:00 Uhr sowie 17. Juni um 17:30 Uhr

Das Junge Theater Donaustadt feiert einen fulminanten Saisonabschluss

mit der Uraufführung von „Christine und die Kleingeister“.

· Lesung: Robert Sommer – „VORSPIEL“, 4. Juni, 19:30 Uhr

Der Schriftsteller und dreifache Sportjournalist des Jahres Robert Sommer eröffnet mit „VORSPIEL“ satirisch die Fußball-WM. Anekdoten, Überraschungsgäste und

Reminiszenzen an Cordoba versprechen einen kurzweiligen Abend.

· Seestadt Stars: Live-Musik am Wasser, 10. Juli – 15. August

Den Sommer am DOCK prägen die Seestadt Stars: Jeweils Freitag und Samstag bringen unterschiedliche Acts musikalische Vielfalt an den See.

All diese Angebote sind ohne Anmeldung frei zugänglich.

Sport und Kulinarik als verbindendes Element

Ergänzt und abgerundet wird der Sommer am DOCK durch vier Padel Tennis-Plätze (kostenpflichtig) sowie ein kleines, aber feines Gastronomieangebot. Das Eisfahrrad AURÉ, wechselnde Food-Trucks und ein Getränkestand mit Longdrinks sorgen für die passende Begleitung zum Chillen am See.

Das Programm am DOCK wird laufend erweitert und ist immer aktuell auf www.aspern-seestadt.at/dock bzw. im Veranstaltungskalender der Seestadt unter www.aspern-seestadt.at/de/veranstaltungen zu finden.

Interessierte Akteur*innen und Initiativen können sich an das Stadtteilmanagement Seestadt aspern unter [email protected] wenden.