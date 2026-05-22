  • 22.05.2026, 12:23:02
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AVISO: Pressegespräch zur Zukunft der Landwirtschaft

Start der Verhandlungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)

Graz (OTS) - 

In der Gemeinsamen Agrarpolitik der EU stellen wir die Weichen für eine Landwirtschaft der Zukunft. Die kommenden Verhandlungen werden maßgeblich bestimmen, wie die europäische Landwirtschaft den Spagat zwischen Ernährungssicherung, Klimaschutz und fairen Einkommen für die Bäuer*innen bewältigen kann. Als Agrarsprecher der Grünen Fraktion im Europäischen Parlament und einziger österreichischer GAP-Verhandler lädt Thomas Waitz Sie vor diesem Hintergrund herzlich zu einem Pressegespräch ein, um die strategischen Ziele und Forderungen der Grünen für die kommende GAP-Periode zu erläutern.

Wann: Mittwoch, 27. Mai 2026
Uhrzeit: 13:00 Uhr (Dauer ca. 45 Minuten)
Ort: Steiermärkische Landesbibliothek, Kalchberggasse 2/II.Stock, A-8010 Graz
Format: Hybrid (vor Ort & digital)

Im Zentrum des Gesprächs stehen die notwendigen Reformen, um eine ökologisch nachhaltige und sozial gerechte Agrarpolitik zu gewährleisten, die sowohl die Umwelt als auch die Existenzgrundlage der Landwirt*innen schützt.

Anmeldung & Teilnahme: Wir bitten um eine kurze Anmeldung bis zum 26.5. unter [email protected]. Nach der Anmeldung lassen wir Ihnen den Link für die digitale Teilnahme sowie die genaue Adresse für die Vor-Ort-Teilnahme zukommen.

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und einen spannenden Austausch!

Pressegespräch Die Zukunft der Landwirtschaft: Start der Verhandlungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP)

Datum: 27.05.2026, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Steiermärkische Landesbibliothek
Kalchberggasse 2/II.Stock
8010 Graz
Österreich

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecherin Thomas Waitz
Ricarda Pfingstl, BA BA MA
Telefon: +32 470 29 89 17⁩
E-Mail: [email protected]

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[Mittwoch, 27.05.2026, 13:00]

Grüner Klub im Parlament

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