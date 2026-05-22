proHolz Student Trophy 26: Beste Ideen für urbane Nachverdichtungen mit Holz gekürt

Wien (OTS) -

Unter dem Motto “Timber on top” standen Aufstockungen aus Holz im Mittelpunkt der proHolz Student Trophy 26, die von proHolz Austria in Kooperation mit proHolz Bayern ausgelobt wurde. Studierende aus Österreich, Deutschland, Kroatien, Italien, Slowakei, Russland, Polen und Slowenien haben teilgenommen. Eine Fachjury kürte 3 Siegerprojekte und 5 Anerkennungen. Bei der Preisverleihung am 21. Mai 2026 an der Technischen Universität Wien wurden die prämierten Entwurfsprojekte vorgestellt und Preisgelder in Höhe von insgesamt 19.500 Euro an die Sieger:innen-Teams überreicht.

Bodenschonendes und klimafreundliches Bauen in Städten mit Holz

3 Bauaufgaben in 3 Städten standen im Rahmen des Wettbewerbs zur Auswahl. Gesucht waren Aufstockungslösungen mit Holz für ein Studierenden-Wohnheim in Laibach, ein Ärztehaus und Bürogebäude in München sowie eine Obdachlosen-Heimstätte in Wien.

In Europa und auch weltweit leben immer mehr Menschen in Städten. Städte wachsen rasant und stehen vor der Herausforderung, Wohnraum und Infrastruktur klimafreundlich und bodenschonend zu errichten. Eine Lösung liegt im Weiterbauen der bestehenden urbanen Gebäudestrukturen mit Holz. Denn so wird kein wertvoller, neuer Boden verbraucht und durch die CO 2 -Bindung im Holz das Klima entlastet.

Den nachwachsenden Rohstoff Holz nützen

Holz ist prädestiniert für Bauaufgaben der Nachverdichtung. Sein geringes Gewicht bei zugleich hoher Tragfähigkeit bietet große Vorteile bei Aufstockungen. Der hohe Vorfertigungsgrad im Holzbau führt zu kürzeren Bauzeiten und weniger Baustellenlärm, ebenfalls Faktoren, die gerade beim Bauen im Bestand von Bedeutung sind.

Holz ist ein Rohstoff, der in Europas Wäldern ausreichend vorhanden ist. Die Holzvorräte sind in den letzten Jahrzehnten stark angewachsen. Bauen mit Holz verlagert den Kohlenstoffspeicher vom Wald in die Gebäude und schafft einen zweiten Wald in den Städten. Anstelle der geernteten Bäume wachsen neue Bäume nach, die der Atmosphäre wieder aktiv CO 2 entziehen.

Materialgerechtes Entwerfen und Planen mit Holz

Das natürliche Material Holz stellt spezifische Anforderungen an das Planen und Bauen. Dieses muss entsprechend erlernt werden.

„ Die proHolz Student Trophy, die wir bereits zum sechsten Mal ausgelobt und umgesetzt haben, ist ein wichtiger Bestandteil unserer Bemühungen um die Vermittlung von Holzbau-Knowhow an die Planer:innen der Zukunft. Mit dem Wettbewerb stoßen wir die konkrete Auseinandersetzung mit Holz und seinen spezifischen Eigenschaften bei den Studierenden auf internationaler Ebene an und schaffen so die Voraussetzungen für die vermehrte Anwendung des Baumaterials Holz. “ – Richard Stralz, Obmann von proHolz Austria

Die proHolz Student Trophy 26 wurde von internationalen Universitäten und Hochschulen in Lehrveranstaltungen aufgegriffen.

Die Siegerprojekte

Die Wettbewerbsbeiträge wurden von einer unabhängigen Fachjury anonymisiert beurteilt.

Diese 3 Entwurfsprojekte sind als Siegerprojekte aus dem Wettbewerb hervorgegangen:

„The social floor“ – Aufstockung Studierenden-Wohnheim Laibach von Mark Klančar, Eni Katarina Karbić, Neza Lazar, Zak Likar

Universität Ljubljana (Fakultät für Architektur)

Universität Ljubljana (Fakultät für Architektur) „Dunkle Schale, heller Kern“ – Aufstockung Ärztehaus und Bürogebäude München von Finn-Matti Hitz, Zeno Blaas, Jan Ludwig

TU München (Lehrstuhl für Architektur und Holzbau)

TU München (Lehrstuhl für Architektur und Holzbau) „Im Dialog“ – Aufstockung Obdachlosen-Heimstätte Wien von Pirmin Dietrich, Florian Haring, Benjamin Karg

TU Wien (BMLUK Stiftungsprofessur für Holzbau und Entwerfen im urbanen Raum)

Die 5 Anerkennungspreise gingen an Teams von Bauhaus-Universität Weimar (Professur für Denkmalpflege und Baugeschichte), FH Joanneum Graz (Institut für Architektur und Bauingenieurwesen), TU Graz (Professur für Architektur und Holzbau), TU Wien (Forschungsbereich Tragwerksplanung und Ingenieurholzbau) sowie TU Wien (BMLUK Stiftungsprofessur für Holzbau und Entwerfen im urbanen Raum).

Alle Infos zum Wettbewerb:

https://www.proholz.at/student-trophy

proHolz Student Trophy 26 mit freundlicher Unterstützung von:

Binderholz | Hasslacher Norica Timber | KLH | Mayr Melnhof Holz | Stora Enso | Sihga | WWG Bergwald | Gumpp & Maier | Huber & Sohn | LignoAlp

Bildmaterial zum Download:

https://www.proholz.at/service/presse/detail/student-trophy-26-ergebnisse

