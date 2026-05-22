AVISO 29.05., 10 Uhr: Foto-/Drehtermin youngCaritas LaufWunder in Wien

Wien (OTS) -

Tausende junge Menschen engagieren sich dieses Jahr beim LaufWunder der youngCaritas, dem größten Kinder- und Jugendbenefizlauf Österreichs – so viele wie nie zuvor. Beim LaufWunder geht es nicht um Wettbewerb oder Bestzeiten, sondern um Teamgeist und Zusammenhalt: Mit jeder gelaufenen Runde werden Spenden für Kinder in Not im In- und Ausland gesammelt. Über 12.000 Läufer*innen aus 71 Schulen in Wien und Niederösterreich sind bereits angemeldet. Jeder gelaufene Meter macht einen konkreten Unterschied: Die Schüler*innen zeigen, dass soziales Engagement Spaß macht und setzen ein starkes Zeichen der Solidarität. Gerade in Zeiten steigender Armutsgefährdung beweisen sie, dass selbst kleine Schritte einen konkreten Unterschied machen.

Mit am Start ist die Ganztagesvolksschule Krottenbachstraße in Döbling. Medienvertreter*innen sind herzlich zum Foto-/Drehtermin eingeladen.

Foto-/Drehtermin youngCaritas „LaufWunder“

mit

Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

Dipl. Päd. Karin Hillerbrand, Schuldirektorin GTVS Krottenbachstraße

Schüler*innen

Wann: Freitag, 29.Mai 2026, 10 Uhr

Wo: Ganztagesvolksschule Krottenbachstraße, Krottenbachstraße 108, 1190 Wien

Alle Infos zum LaufWunder: https://wien.youngcaritas.at/LaufWunder

Ermöglicht wird das youngCaritas LaufWunder mit finanzieller Unterstützung der Erste Bank und Sparkassen.