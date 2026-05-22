50 Jahre Einsatz für psychische Gesundheit

Linz/Wien (OTS) -

Seit 50 Jahren setzt sich pro mente Austria für die psychosoziale Versorgung und die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit psychischen und/oder sozialen Problemen ein. Als Dachverband vertritt pro mente Austria 26 Mitgliederorganisationen, die in ganz Österreich mit ihren 5.500 Mitarbeiter:innen ein breites Spektrum an psychosozialen Angeboten bereitstellen – von Beratung, Betreuung und Therapie über Wohn- und Arbeitsprojekte bis hin zu Prävention und Rehabilitation.

„Psychische Gesundheit ist eine der großen gesellschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit. Seit fünf Jahrzehnten setzt sich pro mente Austria dafür ein, dass Menschen in belastenden Lebenssituationen nicht allein bleiben und Zugang zu professioneller Unterstützung erhalten“, betont Dr. Günter Klug, Facharzt für Psychiatrie und Präsident von pro mente Austria. „Dabei geht es nicht nur um Versorgung, sondern auch um Teilhabe, Menschenrechte und die Frage, wie wir als Gesellschaft miteinander umgehen.“

Die Inklusion und Partizipation von Menschen mit psychischen Erkrankungen oder psychosozialen Problemen ist ein Hauptfokus in der Arbeit von pro mente Austria – und der Dachverband orientiert sich dabei unter anderem an der UN-Behindertenrechtskonvention sowie dem europäischen Mental Health Pact. Ziel ist es zudem, das öffentliche Bewusstsein für psychische Gesundheit, Chancengleichheit und Prävention nachhaltig zu stärken.

Im Rahmen des Jubiläums fand gestern in Linz eine Veranstaltung mit Gästen aus dem Gesundheits- und Sozialbereich sowie Vertreter:innen aus der Politik statt, darunter auch der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer. „50 Jahre pro mente stehen für 50 Jahre Menschlichkeit, Begleitung und konkrete Hilfe für Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Psychische Gesundheit ist eine zentrale Voraussetzung für Lebensqualität und gesellschaftlichen Zusammenhalt. Dass Menschen Unterstützung erfahren, wenn sie sie brauchen, ist keine Selbstverständlichkeit – dafür leisten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie alle Engagierten von pro mente seit Jahrzehnten einen unverzichtbaren Beitrag. Und dafür sage ich herzlich: Danke!", betonte Landeshauptmann Stelzer im Rahmen seiner Grußworte.

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(v.l.n.r.): Vizepräsident MMag. Gernot Koren MAS, Vorstandsmitglied MMag.a Eva Blagusz, Präsident PDoz. Dr. Günter Klug, Ehrenpräsident Prof. Univ.-Doz. Dr. Werner Schöny, Landeshauptmann Thomas Stelzer.