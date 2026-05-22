Gewerkschaft GPA-Gilly zu ALPLA Stellenabbau: Nichts ungeprüft unterschreiben

Hard (OTS) -

Hard (OTS) - Auf die Ankündigung von ALPLA in Hard 155 Stellen bis Jahresende abzubauen, reagiert GPA Vorarlberg-Geschäftsführer Marcel Gilly mit einem Appell an die Beschäftigten: „Unterschreiben Sie nichts ungeprüft. Lassen Sie sich von Ihrem Betriebsrat oder Ihrer Gewerkschaft GPA beraten, wenn Ihnen etwas vorgelegt wird."

„Einvernehmliche Auflösungen des Dienstverhältnis können zum Verlust von Ansprüchen führen. Je nach Ausgestaltung der einvernehmlichen Lösung kann es zu finanziellen Verlusten gegenüber einer Kündigung durch den Arbeitgeber kommen. Lassen Sie sich daher beraten, bevor Sie etwas unterschreiben“, rät Gilly.

Die Verhandlungen über den Sozialplan wurden für 2. Juni vereinbart.