Parlamentsdirektor: Roland Weinert folgt auf Harald Dossi

Wien (PK) -

Aus dem Begutachtungsverfahren einer unabhängigen Kommission gemäß § 7 Ausschreibungsgesetz, begleitet von einer externen Personalagentur - derselben Agentur, die auch schon bei der letzten Ausschreibung der Funktion des Parlamentsdirektors unter Präsidentin Barbara Prammer beigezogen worden war -, ging Sektionschef Roland Weinert als einziger Bewerber als für die Nachfolge in höchstem Ausmaß geeignet hervor.

Insgesamt waren elf Bewerbungen eingelangt (acht Bewerber sowie drei Bewerberinnen). Auf Grundlage dieses Vorschlags hat Nationalratspräsident Walter Rosenkranz folglich Sektionschef Roland Weinert mit Wirksamkeit vom 1. August 2026 mit der Leitung der Parlamentsdirektion betraut.

Roland Weinert wurde am 25. Mai 1975 in Linz geboren. Er hat Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck studiert (Mag. iur.) sowie einen postgradualen Universitätslehrgang für Öffentlichkeitsarbeit (MAS/PR) an der Universität Wien und einen postgradualen Universitätslehrgang "Arbeitsfähigkeit und Eingliederungsmanagement" (MSc.) an der Medizinischen Universität Wien absolviert.

Roland Weinert war von 2001 bis 2002 im Kabinett der Vizekanzlerin tätig, von 2002 bis 2005 arbeitete er als Polizeijurist in Wien. Daran anschließend war er bis 2007 stellvertretender Kabinettschef und Fachreferent im Bundesministerium für soziale Sicherheit, Generationen und Konsumentenschutz. Danach war Roland Weinert bis 2017 Abteilungsleiter für Fördermitteleinsatz im Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. Von Ende 2017 bis 2019 fungierte Roland Weinert als Generalsekretär, mehrere Monate davon gleichzeitig als Kabinettschef des Vizekanzlers im Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport. Anschließend war er jeweils als Leiter der Präsidialsektion tätig: zunächst von 2019 bis 2020 im Bundesministerium für öffentlichen Dienst und Sport, 2020 im Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend, 2021 im Bundesministerium für Arbeit, von 2021 bis 2025 im Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft sowie seit 2025 im Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.

Roland Weinert ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Er ist Träger des Großen Goldenen Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich. (Schluss) red