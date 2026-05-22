SPÖ-Lindner: Konversionstherapien sind Gewalt – Konversionsfolter endlich verbieten!

Wien (OTS) -

Knapp eine Woche, nachdem sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für ein Verbot aller hochgefährlichen Konversionspraktiken in Europa ausgesprochen und entsprechende EU-Empfehlungen angekündigt hat, fordert nur auch die österreichische Zivilgesellschaft eine rasche Umsetzung dieser Maßnahme: Mehr als 6.000 Personen haben in den letzten Stunden eine Petition der Plattform Aufstehn.at unter dem Motto „Queer sein ist keine Krankheit“ unterzeichnet. Einer der Unterzeichner ist SPÖ-Gleichbehandlungssprecher und Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ+ Organisation SoHo, Mario Lindner: „Konversionspraktiken sind Gewalt und zu Recht werden sie von Expert*innen und der UNO als Folter bezeichnet. Es ist höchste Zeit, dass das im Regierungsprogramm vereinbarte Verbot ALLER Konversionspraktiken gegen LGBTIQ+ Personen auch in Österreich umgesetzt wird!“ ****

Konkret verweist Lindner auf das Programm der aktuellen ÖVP-SPÖ-NEOS Koalition, in dem vereinbart wurde: „Verbot von Konversionstherapien aufgrund der sexuellen Orientierung. Einseitige pseudowissenschaftliche Umerziehungen, die auf die Geschlechtsinkongruenz (ICD-11) abzielen, werden untersagt.“

Entsprechend dieses Ziels steht für den SPÖ-Abgeordneten fest, dass endlich auch in Österreich alle LGBTIQ+ Personen vor diesen hochgefährlichen Praktiken geschützt werden müssen: „Unsere sexuelle Orientierung oder unsere Geschlechtsidentität sind keine Krankheiten – sie sind ein wunderbarer Teil unserer Individualität. Genau deshalb muss unsere Republik, über alle Parteien hinweg und gegen den Widerstand von Fundamentalist*innen endlich klarmachen, dass Konversionsfolter ein Verbrechen ist und wir unsere Bürger*innen vor genau diesem Verbrechen schützen!“ (Schluss) ff