Falling Walls Lab Vienna: Jetzt bewerben!

Wien (OTS) -

Mit dem Falling Walls Lab Vienna 2026 kommt ein international bekannter Pitch-Wettbewerb nach Wien. Junge Talente aus Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft erhalten hier die Gelegenheit, ihre Forschungsprojekte oder Geschäftsideen in einem dreiminütigen Pitch vorzustellen. Dabei ist das Falling Walls Lab mehr als ein Wettbewerb. Vielmehr handelt es sich um eine Plattform, die gezielt junge Menschen ermutigt, ihre Forschung und Innovationen einem breiten Publikum zugänglich zu machen.

Wer darf sich bewerben? Studierende und Personen am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn aus allen Disziplinen, deren Bachelor-Abschluss nicht länger als 10 Jahre, der Master-Abschluss nicht länger als 7 Jahre, oder deren Promotion nicht länger als 5 Jahre zurückliegt.

Die besten zehn Kandidat*innen treten am 9. September 2026 live beim FFG Forum in Wien an. Eine hochkarätige Jury wählt drei Projekte aus. Die Siegerin oder der Sieger wird anschließend bei den Technology Talks Austria mittels Publikumsvotings ausgewählt und vertritt Österreich beim globalen Finale im November in Berlin! Hier geht es zur Bewerbung: https://falling-walls.com/falling-walls-lab-vienna-austria

Bewerbungsfrist: 29. Mai 2026

Pitching-Training: 7. September 2026 (10:00–18:00 Uhr) im LOFFICE in Wien

Wien-Finale: 9. September 2026 beim FFG-Forum in Wien und am 11.September bei den Technology Talks Austria

Das Lab Vienna ist eine Initiative von Austrian Cooperative Research, Complexity Science Hub, Fraunhofer Austria, Christian Doppler Forschungsgesellschaft, Ludwig Boltzmann Gesellschaft, Österreichische Fachhochschul-Konferenz und xista innovation GmbH. Zusätzlich unterstützt wird das Lab Vienna von der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft und dem Austrian Institut of Technology. Unser gemeinsames Ziel ist es, die Begeisterung für Wissenschaft und Innovation zu fördern, die Bedeutung von Forschung für Wirtschaft und Gesellschaft zu betonen und jungen Menschen die Chance zu geben, ihre Ideen zu präsentieren und wertvolle Kontakte zu knüpfen.