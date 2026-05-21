Wiener Börse Preis: Vienna Insurance Group holt zum ersten Mal den ATX-Preis

Wien (OTS) -

Heute Abend wurde mit dem Wiener Börse Preis zum 19. Mal die bedeutendste Auszeichnung des österreichischen Kapitalmarkts verliehen. Im Palais Niederösterreich wurden zwölf österreichische Top-Unternehmen in fünf Kategorien mit insgesamt 13 Preisen prämiert. Die Auswahl trafen Jurys der ÖVFA für ATX-, Mid Cap- und Corporate Bond-Preis, der VÖNIX-Beirat für den Nachhaltigkeitspreis sowie Vertreterinnen und Vertreter heimischer Wirtschaftsredaktionen für den Media Relations-Preis.

„Der Wiener Börse Preis stellt die Qualität der österreichischen Top-Unternehmen ins Schaufenster. Sie verbinden global erfolgreiche und resiliente Geschäftsmodelle mit verlässlicher Dividendenstärke und genießen damit hohes Ansehen bei internationalen Investoren. Genau diese Substanz macht die österreichische Investmentstory aus“, sagt Christoph Boschan, CEO der Wiener Börse.

Bundeskanzler Christian Stocker ergänzt: „Österreichs börsennotierte Unternehmen sind internationale Aushängeschilder unseres Wirtschaftsstandorts. Sie schaffen Arbeitsplätze, investieren in Innovation und zeigen, dass österreichische Qualität weltweit wettbewerbsfähig ist. Die Grundlage dafür ist ein leistungsfähiger Kapitalmarkt.“

Der prestigeträchtige ATX-Preis ging heuer an die Vienna Insurance Group, für die der Titel in der Hauptkategorie eine Premiere ist. Die ÖVFA-Jury kürte die VIG aufgrund ihrer führenden Marktposition im Versicherungsbereich Zentral- und Osteuropas, der konsequenten Umsetzung der Strategie „evolve28“, sowie der umfassenden Investor Relations-Arbeit zum diesjährigen Sieger. Auf Platz zwei landete die voestalpine, dahinter die STRABAG, deren Aktienkurse im Jahr 2025 wie auch jener der VIG im dreistelligen Prozentbereich zulegten.

„Wir nehmen diesen Preis, der aus den herausragenden Leistungen und der hohen Resilienz unserer 50 Gesellschaften in 30 Ländern resultiert, mit großer Freude entgegen. Die Auszeichnung ist Bestätigung und Ansporn, unsere Kapitalmarktaktivitäten und unsere profitablen Wachstumsambitionen in Zentral- und Osteuropa konsequent voranzutreiben“, sagt Hartwig Löger, CEO der Vienna Insurance Group.

Den Spitzenplatz beim Mid Cap-Preis holte Frequentis. Der Gewinner überzeugte mit einer Kursperformance von mehr als 160 % im Vorjahr sowie einem hohen Jury-Voting in den Bereichen Strategie, Unternehmensführung und Investor Relations. Für Frequentis war es der insgesamt dritte Erfolg in dieser Kategorie. Auf Platz zwei reihte sich PALFINGER ein: das Unternehmen ist mit seiner in Summe elften Auszeichnung ein Dauergast am Podest des Wiener Börse Preises. Für die drittplatzierte FACC war es hingegen die erste Prämierung in der Mid Cap-Kategorie. Den Corporate Bond-Preis vergab die Jury zum dreizehnten Mal an die OMV. Ausschlaggebend war hier die Beurteilung des Geschäftsberichts, die Investor Relations-Aktivitäten und das Rating.

Mit dem siebenten Sieg in Folge setzt auch die Erste Group ihren Erfolgslauf in der Kategorie „Media Relations“ fort. Die Wirtschaftsredaktionen honorierten die zuverlässige und professionelle Kommunikationsarbeit – nicht zuletzt im Rahmen der Akquisition in Polen – mit Platz eins. Dahinter reihten sich ex aequo UNIQA und voestalpine ein. Der VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis wurde wie gewohnt in den drei Kategorien „Financials“, „Consumer“ und „Industrials“ vergeben. Die BKS Bank („Financials“) und Telekom Austria („Consumer“) sicherten sich jeweils zum fünften Mal den Award in ihren Kategorien. Für die Burgenland Holding ist die Auszeichnung in der Kategorie „Industrials“ eine Premiere.

ATX-Preis

1. Platz: Vienna Insurance Group AG

2. Platz: voestalpine AG

3. Platz: STRABAG SE

Mid Cap-Preis

1. Platz: Frequentis AG

2. Platz: PALFINGER AG

3. Platz: FACC AG

VÖNIX-Nachhaltigkeitspreis

BKS Bank AG (Financials)

Telekom Austria AG (Consumer)

Burgenland Holding AG (Industrials)

Media Relations-Preis

1. Platz: Erste Group Bank AG

2. Platz: UNIQA Insurance Group AG, voestalpine AG

Corporate Bond-Preis

OMV AG

Über den Wiener Börse Preis

Der erste Wiener Börse Preis wurde 2008 veranstaltet. Die Auszeichnung wird gemeinsam von Aktienforum, Cercle Investor Relations Austria (CIRA), Oesterreichische Kontrollbank (OeKB), Oesterreichische Nationalbank (OeNB), Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management (ÖVFA) mit CFA Society Austria, Vereinigung Österreichischer Investmentgesellschaften (VÖIG), VÖNIX-Beirat, Wirtschaftskammer Österreich (WKO), Zertifikate Forum Austria (ZFA) und Wiener Börse verliehen. Die Veranstaltung trug erneut das Prädikat „ÖkoEvent“ der Stadt Wien.