50 Jahre Österreichischer Behindertenrat: Jubiläumsfeier im Catamaran in Wien

Wien (OTS) -

Der Österreichische Behindertenrat (ÖBR) feierte mit einem Festakt im Veranstaltungszentrum Catamaran des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) in Wien am 21. Mai 2026 sein 50-jähriges Bestehen als Dachorganisation von Menschen mit Behinderungen. Die Jubiläumsveranstaltung fand exakt 50 Jahre nach der ersten Generalversammlung der damaligen Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (ÖAR) statt, die seit 2017 den Namen Österreichischer Behindertenrat trägt.

Zahlreiche Gäste aus Politik, Verwaltung und den Mitgliedsorganisationen des Behindertenrats nahmen an der Veranstaltung teil. Eröffnet wurde die Feier von Sozialministerin Korinna Schumann, die erklärte, dass eine inklusive Gesellschaft eine starke, unabhängige und kritische Interessenvertretung wie den Österreichischen Behindertenrat brauche. Denn Teilhabe sei kein freiwilliges Entgegenkommen, sondern ein Recht.

Auch Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen und Sozialminister a. D. Johannes Rauch richteten sich mit Videobotschaften an die Gäste. Patrick Berger vom Chancen Nutzen Büro des ÖGB begrüßte die Anwesenden.

ÖBR-Präsident Klaus Widl erinnerte in seiner Rede an die Entwicklung des Österreichischen Behindertenrats von einer Koordinationsplattform hin zu einer gesetzlich verankerten Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen in Österreich. „ Was 1976 mit der Neuausrichtung der damaligen Arbeitsgemeinschaft für Rehabilitation begann, markierte den Beginn einer bundesweiten Interessenvertretung für Menschen mit Behinderungen. Heute vereint der Behindertenrat über 85 Mitgliedsorganisationen und ist zu einer zentralen Stimme der österreichischen Behindertenpolitik geworden. “, erklärte Klaus Widl.

Im Rahmen der Veranstaltung wurde auf zahlreiche politische und gesellschaftliche Entwicklungen der vergangenen fünf Jahrzehnte zurückgeblickt. Dabei standen die Entwicklung der organisierten Behindertenbewegung in Österreich sowie zentrale Meilensteine der österreichischen Behindertenpolitik im Mittelpunkt.

Einen historischen Überblick über die Behindertenbewegung vor 1950 gab Dr. Stefan Benedik vom Haus der Geschichte Österreich. Im weiteren Verlauf der Veranstaltung diskutierten ÖBR-Ehrenpräsident Prof. Dr. Klaus Voget, Sektionschef a. D. Prof. Mag. Manfred Pallinger vom früheren Sozialministerium, Sozialministerin a. D. Eleonore Hostasch, Sozialminister a. D. Mag. Herbert Haupt, Sozialminister a. D. Dr. Erwin Buchinger sowie ÖBR-Präsident Klaus Widl über die Entstehung des Pflegegelds, die Entwicklung des Gleichstellungsrechts sowie die zunehmende menschenrechtliche Ausrichtung der Behindertenpolitik in Österreich.

„ Die Entwicklung des Behindertenrats ist nicht nur Organisationsgeschichte. Sie ist Teil der österreichischen Sozial- und Demokratiegeschichte. Sie steht für den Übergang von Fürsorge zu Rechtsanspruch, von Verwahrung zu Selbstbestimmung und von vereinzelter Interessenvertretung zu koordinierter politischer Durchsetzungskraft. “, betonte Widl.

Musikalisch begleitet wurde die Veranstaltung vom inklusiven Ensemble Ohrenklang sowie von Sängerin Sofia Reyna. Ergänzt wurde das Programm durch einen Poetry-Slam-Beitrag von Nadine Brunner.

Festschrift „50 Jahre Österreichischer Behindertenrat“

Im Rahmen der Feier präsentierte der Österreichische Behindertenrat außerdem die Festschrift „ 50 Jahre Österreichischer Behindertenrat “. Die Publikation dokumentiert die Entwicklung der organisierten Interessenvertretung von Menschen mit Behinderungen in Österreich von den frühen Selbsthilfebewegungen bis zur heutigen menschenrechtlichen Behindertenpolitik. Die Festschrift steht auf der Website des Österreichischen Behindertenrats als PDF zur Verfügung und kann zusätzlich in gedruckter Form in der Geschäftsstelle angefordert werden.

Der Österreichische Behindertenrat dankt dem Österreichischen Gewerkschaftsbund für die Unterstützung der Jubiläumsveranstaltung sowie für die Möglichkeit, den Festakt im Catamaran auszurichten.