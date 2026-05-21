Wie Österreich zum globalen Brückenbauer für Start-ups wurde: 10 Jahre Global Incubator Network Austria (GIN)

Wien (OTS) -

Seit seiner Gründung 2016 durch die österreichische Bundesregierung unter der gemeinsamen Leitung der Austria Wirtschaftsservice (aws) und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) verfolgt das Global Incubator Network Austria (GIN) seit jeher ein klares Ziel: innovative Start-ups beim internationalen Wachstum zu unterstützen und gleichzeitig Österreich als zentralen Innovationsstandort zu stärken.

GIN feiert sein 10-jähriges Bestehen und blickt auf ein Jahrzehnt zurück, in dem Österreich als Brücke zwischen Europa und den dynamischsten Innovationsregionen Asiens positioniert wurde. Begonnen als Initiative zur internationalen Vernetzung ist GIN heute ein zentraler Motor für die globale Expansion von Start-ups.

„Innovation entsteht dort, wo neue Ideen auf internationale Partnerschaften und dynamische Wachstumsmärkte treffen – und genau dort muss Österreich präsent sein. Zehn Jahre GIN zeigen eindrucksvoll, wie wir österreichische Start-ups erfolgreich mit den führenden Innovationsregionen Asiens vernetzen. Mit der geplanten Erweiterung von GIN GO ASIA nach Indien setzen wir nun den nächsten strategischen Schritt. Indien zählt heute bereits über 130 Start-up-Unicorns und entwickelt sich mit enormer Dynamik zu einem der wichtigsten Technologie- und Wachstumsmärkte der Welt. Bereits vor zwei Jahren haben wir mit der India-Austria Startup Bridge ein wichtiges Instrument geschaffen, um indische Start-ups nach Österreich zu holen und damit unseren Standort zu stärken. Ab 2027 öffnen wir nun auch österreichischen Start-ups gezielt die Türen zu diesem Zukunftsmarkt. So stärken wir Österreichs Rolle als europäisches Gateway für Innovation, Technologie und internationale Zusammenarbeit“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Beachtliche Bilanz unterstreicht nachhaltigen Impact

Unter dem Leitgedanken "Connecting the Circles of Growth" hat GIN ein internationales Netzwerk aufgebaut, das weit über klassische Förderprogramme hinausgeht. Heute verbindet GIN Start-ups, Investor*innen, Corporates und Forschungseinrichtungen aus Europa und Asien und schafft damit konkrete wirtschaftliche und technologische Kooperationen.

Im Zentrum von GIN stehen die beiden Programme GO ASIA und GO AUSTRIA, die den Austausch in beide Richtungen ermöglichen. Dieser zweiseitige Ansatz macht GIN zu einem einzigartigen Brückenbauer zwischen den Innovationsökosystemen mit messbaren Ergebnissen:

756 unterstützte Start-ups

71 internationale Programm-Batches

7 zentrale Partnerregionen

30+ internationale Innovationspartner

Mit dem Programm GO ASIA werden österreichische Start-ups beim Eintritt und der Skalierung in führende Innovationsmärkte Asiens unterstützt, indem ihnen der direkte Zugang zu lokalen Expert*innen, Unternehmen, Investor*innen sowie konkreten Geschäftsmöglichkeiten geboten wird – ergänzt durch gezielte finanzielle Unterstützung.

Umgekehrt unterstützt das Programm GO AUSTRIA Start-ups aus Asien dabei, in Österreich Fuß zu fassen, indem ein strukturiertes Soft-Landing ermöglicht wird. Das erweiterte Programm bietet ein umfassendes Umfeld, das Gründer*innen dabei hilft, den europäischen Markt zu verstehen, Partnerschaften aufzubauen und eine Unternehmensgründung in Österreich erfolgreich umzusetzen.

„Zehn Jahre Global Incubator Network Austria zeigen, wie konsequente Internationalisierung Innovation beschleunigt. Mit über 30 starken Partner*innen in sechs Zielregionen ist GIN heute ein wirksamer Türöffner in globale Märkte. GO ASIA ermöglicht den Zugang zu dynamischen Innovationsökosystemen und schafft konkrete Wachstumschancen für österreichische Unternehmen – bisher wurden so 377 österreichische Start-ups unterstützt. Auch in der geplanten neuen Regionen Indien liegt ein großes Potenzial für strategische Partnerschaften. Unser Ziel ist es, diese Chancen frühzeitig zu erschließen und für österreichische Unternehmen nutzbar zu machen. Mein besonderer Dank gilt dem GIN-Team, das mit Engagement und internationalem Drive diese Erfolgsgeschichte möglich macht“, so aws-Geschäftsführer Bernhard Sagmeister.

„Zehn Jahre Global Incubator Network Austria bedeuten zehn Jahre messbaren Impact für das österreichische Startup-Ökosystem und weit darüber hinaus. Über diese etablierte Brücke zwischen Österreich und Asien wurden nicht nur zahlreiche österreichische Startups international unterstützt, sondern auch bereits 379 asiatische Startups im Rahmen von GO AUSTRIA bei ihrer Expansion nach Österreich und Europa begleitet und mit führenden österreichischen Unternehmen vernetzt. Allein am aktuellen GIN-Programm nehmen 56 Startups aus sieben asiatischen Zielregionen teil – mehr als jemals zuvor. Österreich ist heute für innovative asiatische Startups ein sichtbarer Standort, wenn es um die Expansion nach Europa geht. Dieser Erfolg wäre ohne ein außergewöhnliches Team und starke internationale Partner nicht möglich gewesen. Für die kommenden zehn Jahre haben wir noch viel vor: mit neuen Märkten wie Indien, stärkeren Follow-up-Services und dem klaren Ziel, Österreich als europäischen Gateway für globales Startup-Wachstum weiter zu etablieren“, so Henrietta Egerth, Geschäftsführerin der FFG.

Partnerschaft mit Indien in Planung

Mit der Erschließung neuer Märkte wie Indien und der gezielten Unterstützung von Start-ups mit globalem Skalierungswillen setzt GIN seinen Wachstumskurs fort. Die Expansion nach Indien stärkt nicht nur die internationale Vernetzung österreichischer Innovation und eröffnet zusätzliche Potenziale in dynamischen Technologieregionen, sondern unterstreicht auch die zentrale Bedeutung starker Partnerschaften vor Ort. Gerade in einem innovationsgetriebenen Markt wie Indien sind Kooperationen mit lokalen Akteur*innen, Netzwerken und Institutionen ein entscheidender Hebel, um den Marktzugang zu erleichtern und nachhaltige Wachstumsperspektiven für österreichische Start-ups zu schaffen. Das aktuelle GIN GO AUSTRIA Programm setzt hier bereits eine erste Initiative und holt neben Start-ups aus anderen asiatischen Zielmärkten auch sieben indische Deep-Tech Start-ups nach Österreich, um sie in ihrer Expansion nach Europa zu unterstützen.

GIN hat sich zu einem lebendigen, international vernetzten Ökosystem entwickelt, das weit über seine einzelnen Programme hinausgeht. Alumni, Mentor*innen, Investor*innen und Partner*innen arbeiten langfristig zusammen, teilen Wissen und treiben Innovation gemeinschaftlich voran. Dieses Netzwerk erweist sich zunehmend als zentraler Erfolgsfaktor: Internationalisierung wird nicht als einmaliger Schritt verstanden, sondern als fortlaufender Prozess. Auf diese Weise leistet GIN einen wesentlichen Beitrag zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts Österreich.

Das Global Incubator Network Austria (GIN) ist eine Initiative der österreichischen Bundesregierung und wird von der Austria Wirtschaftsservice (aws) und der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) umgesetzt. Ziel ist es, Start-ups, Investor*innen und Innovationspartner*innen international zu vernetzen und den Innovationsstandort Österreich nachhaltig zu stärken.

Weitere Infos zu GIN sind unter https://www.gin-austria.com/ zu finden.

Über Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) ist die Förderbank des Bundes. Durch die Vergabe von zinsgünstigen Krediten, Garantien, Zuschüssen sowie Eigenkapital unterstützt sie Unternehmen von der ersten Idee bis hin zum Markterfolg bei der Umsetzung ihrer innovativen Projekte. Die aws berät und unterstützt auch in Bezug auf den Schutz und die Verwertung von geistigem Eigentum. Ergänzend werden spezifische Informations-, Beratungs-, Service- und Dienstleistungen für angehende, bestehende und expandierende Unternehmen angeboten.