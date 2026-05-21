AVISO – PK 26. Mai, 10 Uhr: ROT-WEISS-ROTE VERGABEN: Billig kommt teurer

Wien (OTS) -

Jährlich werden in Österreich rund 70 Milliarden Euro allein an öffentlichen Aufträgen vergeben. Oft entscheidet dabei der billigste Preis. Die Folgen: Sozialdumping, dubiose Subfirmen und Steuern und Abgaben, die Österreich verlassen. Das schadet uns allen.

Auf Initiative der Gewerkschaft BAU-HOLZ (GBH) unter der Berücksichtigung des neuen Vergaberechts wurde vom Vergabeexperten RA Martin Schiefer der neue Leitfaden „ROT-WEISS-ROTE VERGABEN“ erstellt. Er zeigt praxisnah, wie öffentliche und private Auftraggeber regional, fair und nachhaltig vergeben können – einfach, rechtssicher und EU-konform. Im Rahmen der Pressekonferenz werden der Leitfaden sowie die weiteren geplanten Schritte der Initiative „ROT-WEISS-ROT BAUEN“ vorgestellt.

Pressekonferenz: Vorstellung des Leitfadens „ROT-WEISS-ROTE VERGABEN“

26. Mai 2026, Beginn: 10:00 Uhr, Ort: APA - Austria Presse Agentur (Laimgrubengasse 10, 1060 Wien)

Ihre Gesprächspartner: Abg. z. NR Josef Muchitsch, GBH-Bundesvorsitzender & Initiator „ROT-WEISS-ROT BAUEN“ und RA Martin Schiefer, Vergabeexperte

Die Pressekonferenz wird hybrid abgehalten. Teilnahme vor Ort oder via Zoom-Live-Call möglich. Live-Call: https://events.streaming.at/leitfaden