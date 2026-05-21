  • 21.05.2026, 13:24:32
  • /
  • OTS0126

Disoski/Grüne: „Schusswaffen endlich als Risikofaktor bei Gewalt gegen Frauen anerkennen“

Grüne Frauensprecherin fordert Berücksichtigung von Schusswaffengewalt im Nationalen Aktionsplan – Frauenministerin bleibt in Fragestunde Antwort schuldig

Wien (OTS) - 

„Wieder zwei tote Frauen. Wieder wurden sie erschossen. Einmal mehr zeigt sich, wie tödlich Schusswaffen im privaten Umfeld sind – und dass Schusswaffen in Privatbesitz nichts verloren haben“, sagt die Frauensprecherin der Grünen, Meri Disoski in Reaktion auf die gestern bekannt gewordenen Femizide.

„In Österreich wird mittlerweile jeder vierte Femizid mit einer Schusswaffe verübt – Tendenz steigend. Dennoch kommen Begriffe wie ,Waffe‘, ,Schusswaffe‘ oder ,Schusswaffengewalt‘ im Nationalen Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt an Frauen und Mädchen überhaupt nicht vor. Damit klafft in einem zentralen Gewaltschutzinstrument der Bundesregierung eine fahrlässige und gefährliche Lücke“, kritisiert Disoski.

„Wer Frauen wirksam schützen will, darf die gefährliche Rolle von Schusswaffen bei Femiziden nicht länger ignorieren. Schusswaffen erhöhen insbesondere im privaten Umfeld das Risiko tödlicher Gewalt massiv. Der Nationale Aktionsplan muss Schusswaffen deshalb endlich als Risikofaktor anerkennen und konkrete Maßnahmen gegen Schusswaffengewalt ausdrücklich verankern“, fordert Disoski. Die Grüne Frauensprecherin hat dazu einen Antrag im Nationalrat eingebracht, der im nächsten Gleichbehandlungsausschuss behandelt wird.

Im Rahmen der heutigen Fragestunde im Nationalrat fragte Disoski Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner zudem direkt, bis wann die Bundesregierung den Nationalen Aktionsplan entsprechend nachbessern werde. „Leider blieb die Ministerin auf diese zentrale Frage eine konkrete Antwort schuldig“, sagt Disoski und abschließend: „Gerade angesichts der jüngsten Femizide ist entschlossenes Handeln dringend notwendig.“

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FMB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Grüner Klub im Parlament

Rückfragen & Kontakt

Grüner Klub im Parlament
Telefon: 01-40110-6697
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright