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AVISO: Festveranstaltung anlässlich 20 Jahre Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz im Parlament

Donnerstag, 28. Mai 2026, 10 Uhr

Wien (PK) - 

Vor 20 Jahren ist das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz in Kraft getreten. Um Menschen mit Behinderungen vor Diskriminierung zu schützen und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe zu ermöglichen, wurde damit ein weitreichendes Diskriminierungsverbot verankert. Im Parlament nimmt eine Veranstaltung das Jubiläum zum Anlass, um die Entwicklungen der vergangenen 20 Jahre sichtbar zu machen und den Blick auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen zu richten.

Nach Eröffnungsworten von Nationalratspräsident Walter Rosenkranz und Grußworten von Sozialministerin Korinna Schumann hält Behindertenanwältin Christine Steger eine Festrede. Anschließend diskutieren die Nationalratsabgeordneten Christian Ragger (FPÖ), Heike Eder (ÖVP), Verena Nussbaum (SPÖ), Fiona Fiedler (NEOS) und Ralph Schallmeiner (Grüne) am Podium. Heidemarie Egger vom Verein Frauen* mit Behinderungen moderiert die Veranstaltung.

Festveranstaltung anlässlich 20 Jahre Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz

Zeit: Donnerstag, 28. Mai 2026, 10 Uhr

Ort: Parlament, Nationalratssaal

Die Veranstaltung wird live in der Mediathek des Parlaments und am 29. Mai um 13 Uhr in ORF III übertragen.

Hier geht's zur Anmeldung für Medienvertreterinnen und Medienvertreter: Festveranstaltung anlässlich 20 Jahre Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (Schluss) kar

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