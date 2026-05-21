FPÖ – Belakowitsch: „Verlierer-Ampel besiegelt eiskalten Pensionsraub!“

Wien (OTS) -

„Das ist ein eiskalter Pensionsraub der Verlierer-Ampel und ein respektloser Anschlag auf die Lebensleistung unserer älteren Generation“, so kritisierte heute die FPÖ-Klubobmannstellvertreterin und Sozialsprecherin NAbg. Dr. Dagmar Belakowitsch die heutige Einigung der Regierung bei den Pensionen und forderte die volle Inflationsabgeltung für alle Pensionisten: „Alles andere ist eine Kürzung und die werden wir mit allen Mitteln bekämpfen.“

„Das ist kein ‚Konsolidierungskurs‘ der Regierung, das ist ein eiskalter Raubzug durch die Geldbörsen unserer Pensionisten. Diese Regierung nimmt jenen etwas weg, die unser Land aufgebaut und den Wohlstand erarbeitet haben, den sie selbst mit Anlauf zerstört. Auf der anderen Seite wirft Schwarz-Rot-Pink das Steuergeld mit beiden Händen für ihr Klientel, für illegale Einwanderer, für die Ukraine, linke NGOs und andere Unsinnigkeiten zum Fenster hinaus. Ungerechter und ungenierter geht es nicht mehr“, so Belakowitsch.

Außerdem seien Pensionen „keine Almosen, über die eine Regierung nach Lust und Laune entscheiden“ könne, sondern es handle sich um „eine hart erarbeitete und bezahlte Versicherungsleistung“: „Ein Leben lang haben die Menschen in das System einbezahlt, im festen Glauben daran, im Alter abgesichert und vor Armut geschützt zu sein. Und jetzt kommt diese System-Ampel und verweigert ihnen wie schon im Vorjahr die verdiente und notwendige volle Inflationsanpassung. Das ist ein untragbarer Vertrauensbruch!“

Abschließend lud Belakowitsch alle Bürger dazu ein, das Pensionisten-Volksbegehren unter www.pensionisten-volksbegehren.at zu unterstützen, das unter anderem faire Pensionsanpassungen entsprechend der Inflationsrate fordert. „Wir Freiheitliche lassen unsere Pensionisten nicht im Stich! Die FPÖ ist die einzige Schutzmacht für unsere ältere Generation und daher ist auch für sie ein Systemwechsel mit einem Volkskanzler Herbert Kickl so wichtig, denn dann kommen Jahre der Gerechtigkeit für aktuelle und zukünftige Pensionisten!“, betonte Belakowitsch.