SPÖ-Finanzsprecher Krainer: „FPÖ-Freund Trump heizt die Inflation an, die Bundesregierung bekämpft die Inflation“

Wien (OTS) -

Heute beschließt der Nationalrat die Halbierung der Mehrwertsteuer auf ausgewählte Grundnahrungsmittel, genau die Absenkung von 10 auf 4,9 Prozent. SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer sieht das als einen Schritt von vielen, die die Regierung setzt, um die Inflation zu senken. Im Unterschied zu den Vorgängerregierungen sehe diese Regierung die Inflationsbekämpfung als eine ihrer wichtigsten Aufgaben. „Der FPÖ-Freund Trump heizt die Inflation an, die Bundesregierung bekämpft die Inflation“, sagt Krainer. ****

Der FPÖ hält Krainer außerdem entgegen, dass sie in ihrer Regierungszeit „nichts zusammengebracht hat“, während diese Regierung bei Mieten, Lebensmitteln und Energie eingreift.

„Dass der FPÖ-Freund Trump jetzt uns und der halben Welt das Leben schwermacht, ist so, aber die Preissteigerungen in Österreich an den Tankstellen gehören zu den geringsten im Vergleich mit den Nachbarländern“, betont Krainer. (Schluss) wf/lw