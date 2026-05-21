Novak: „Wien ist First Mover in Europa“ EU-gefördertes Innovationsprojekt ADUCAT setzt neue Maßstäbe für datenbasierte Stadtentwicklung

Wien, Hietzing (OTS) -

Mit „ADUCAT – Actionable Data Space for Urban Climate Adaptation and related socio-ecological, local Transformation“ startet die Stadt Wien ein europaweit beachtetes Innovationsprojekt für satellitenunterstützte Stadtentwicklung. Ziel ist es, modernste Erdbeobachtung, hochfrequente Satellitendaten und intelligente Analyseverfahren direkt für die Planung, Steuerung und Weiterentwicklung der Stadt nutzbar zu machen – mit konkretem Mehrwert für die Wienerinnen und Wiener.

„Mit ADUCAT ist Wien einmal mehr First Mover in Europa und zeigt, wie konsequente digitale Innovation ganz konkret wirkt: Wir verbinden EU-Satellitendaten, künstliche Intelligenz und urbane Planung zu einem datenbasierten Zugang für die Stadtentwicklung. So schaffen wir die Grundlage, um Klimafragen vorausschauend zu steuern, Risiken frühzeitig zu erkennen und die Lebensqualität in unserer Stadt nachhaltig zu verbessern – transparent, europäisch vernetzt und mit klarem Fokus auf die Menschen“, so Vizebürgermeisterin und Digitalisierungsstadträtin Barbara Novak.

ADUCAT steht für eine neue Generation datenbasierter Stadtentwicklung: objektiv, flächendeckend, vorausschauend und handlungsorientiert. Die gewonnenen Informationen fließen unmittelbar in operative und strategische Entscheidungsprozesse ein und unterstützen die Stadtverwaltung dabei, öffentliche Räume qualitätsvoll zu gestalten, Grünräume gezielt weiterzuentwickeln und Infrastruktur sicher und zuverlässig zu betreiben.

Satellitendaten als Schlüssel für eine smarte Großstadt

Im Zentrum von ADUCAT steht der Aufbau eines urbanen Datenraums. Mithilfe von Satellitendaten aus dem EU-Programm Copernicus, Radarfernerkundung, InSAR-Technologien sowie KI-gestützten Analysemodellen werden besonders sensible und dynamische Bereiche des Stadtraums kontinuierlich beobachtet – darunter Temperaturentwicklungen, Vegetationsflächen, Bodenbewegungen und kritische Infrastrukturen.

Damit entsteht eine neue, belastbare Entscheidungsgrundlage für die Stadtplanung: Entwicklungen werden frühzeitig sichtbar, Risiken können präventiv adressiert und Maßnahmen gezielt gesetzt werden – noch bevor Schäden entstehen.

Drei Anwendungsbereiche – ein Ziel: mehr Lebensqualität

ADUCAT konzentriert sich auf drei strategische Anwendungsfelder:

Cool City

Hochauflösende Temperaturkarten und Prognosemodelle liefern eine fundierte Grundlage für Hitzeminderung, klimaangepassten Städtebau und die Priorisierung von Kühlmaßnahmen im öffentlichen Raum.

Green City

Satellitengestütztes Monitoring macht die Entwicklung und Vitalität von Grünräumen objektiv messbar. So können Begrünungsmaßnahmen bewertet, optimiert und neue Standorte für Grünflächen gezielt identifiziert werden.

Safe City

Durch Radarfernerkundung und InSAR-Technologien werden Bodenbewegungen, Senkungen und infrastrukturelle Veränderungen frühzeitig erkannt. Das stärkt die Sicherheit in einer wachsenden und verdichteten Stadt.

Gemeinsam zeigen diese Anwendungsfälle, wie digitale Technologien konkrete Verbesserungen im Alltag ermöglichen – von angenehmeren öffentlichen Räumen über wirksame Klimaanpassung bis hin zu höherer Infrastruktursicherheit.

Europäische Innovation – lokal wirksam

ADUCAT ist Teil der europäischen Vision eines gemeinsamen Datenraums für zentrale Zukunftsbereiche. Wien wurde im Rahmen der European Urban Initiative – Innovative Actions als eine von nur 20 Städten aus 110 Einreichungen ausgewählt. Das Projekt wird mit rund fünf Millionen Euro gefördert und läuft von Oktober 2025 bis März 2029.

Von Beginn an ist ADUCAT international gedacht: Mit den Transferstädten Udine, Zagreb und Guimarães wird ein strukturierter Wissenstransfer aufgebaut. Die entwickelten Werkzeuge sind skalierbar, in bestehende Fachsysteme integrierbar und als Modell für andere europäische Städte konzipiert.

Transparenz und Beteiligung

Ein zentrales Element von ADUCAT ist Transparenz. Über Open Government Data Wien und visuelle Stadtkarten werden ausgewählte Ergebnisse öffentlich zugänglich gemacht. Bürgerinnen und Bürger können nachvollziehen, wie datenbasierte Entscheidungen entstehen und welche Wirkung Maßnahmen entfalten.

Langfristig werden die entwickelten Lösungen über die Green Transition Information Factory (GTIF) in die Verwaltungsstrukturen der Stadt integriert und dauerhaft verfügbar gemacht.

Starke Partnerschaft für starke Ergebnisse

ADUCAT wurde im Vienna Geospace Hub entwickelt, einem Innovationslabor der UIV Urban Innovation Vienna GmbH. Das Projekt vereint 13 Partnerorganisationen aus Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und öffentlichem Verkehr und bündelt exzellente Kompetenzen entlang der gesamten Innovationskette.

Mit ADUCAT setzt Wien einen weiteren Meilenstein auf dem Weg zu einer intelligenten, datenbasierten und satellitenunterstützten Stadtentwicklung – innovativ, europäisch vernetzt und mit klarem Fokus auf die Lebensqualität der Menschen in der Stadt.

Über Aducat

Das ADUCAT-Konsortium vereint 13 Partnerorganisationen aus Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft und bündelt exzellente Kompetenzen entlang der gesamten Innovationskette. Neben der Stadt Wien als Projektinitiatorin sind beteiligt:

AIT Austrian Institute of Technology · EOX IT Services GmbH · EuroVienna Experts for EU projects · GeoSphere Austria GmbH · OHB Digital Services GmbH · Paris-Lodron Universität Salzburg · Sistema GmbH · Ubicube GmbH · UIV Urban Innovation Vienna GmbH · VRVis Zentrum für Virtual Reality und Visualisierung · WH Media GmbH · Wiener Linien GmbH · Wiener Lokalbahnen GmbH.

Darüber hinaus sind mit Udine, Zagreb und Guimarães drei europäische Transferstädte in das Projekt eingebunden, um die Ergebnisse von ADUCAT frühzeitig international zu erproben und weiterzuverbreiten.

Weitere Informationen unter:

ADUCAT - digitale Innovationen für klimaresiliente Stadtplanung - Digitales Wien