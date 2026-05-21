Grüne/Schallmeiner: Einladung zur Buchpräsentation „Patienten stehen im Mittelpunkt. Aber dort stehen sie im Weg“ & Diskussion

Wien (OTS) -

Bei Gesundheitsdiskussionen ließe sich leicht “Bullshit Bingo” spielen – immer wieder kommen die gleichen Argumente und immer wieder sind sie mehr Fake als Fakten. Doch was stimmt wirklich?

Um diese Fragen zu beantworten laden die Grünen zu einer Buchpräsentation und anschließenden Diskussion ein: Die mehrfach ausgezeichneten Gesundheitsjournalist:innen Martin Rümmele, Sabine Stehrer und Silke Tabernik geben Antworten – und stellen ihr Buch „Patienten stehen im Mittelpunkt. Aber dort stehen sie im Weg.“ vor.

Im Anschluss diskutiert Ralph Schallmeiner, Gesundheitssprecher der Grünen, mit den Autor:innen sowie Susanne Rabady (Österreichische Gesellschaft für Allgemein- und Familienmedizin), Elisabeth Potzmann (Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband) und Martin Schenk (Diakonie, Armutskonferenz).

Wann? Am Mittwoch, den 27. Mai 2026, ab 18:00 Uhr

Wo? Im Parlament Österreich, Egon Schiele Lokal 7, Dr.- Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien

Anmeldung bis 26. Mai an [email protected]

Die Vertreter:innen der Medien sind herzlich eingeladen. Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

Einladung zur Buchpräsentation „Patienten stehen im Mittelpunkt. Aber dort stehen sie im Weg“ & Diskussion

Datum: 27.05.2026, 18:00 Uhr

Ort: Parlament, Egon Schiele Lokal 7

Dr.-Karl-Renner-Ring 3

1010 Wien